Die Deckschicht der A1 zwischen den Anschlussstellen Flaxweiler und Potaschberg soll erneuert werden. Die Arbeiten werden am Freitag, 31. März, ab 21 Uhr beginnen und sollen am Montag, 3. April, bis 6 Uhr abgeschlossen werden, teilt die Luxemburger Straßenbauverwaltung in einem Presseschreiben mit. Demnach wird der Verkehr in Richtung Trier ab der Anschlussstelle Flaxweiler über den CR142 und die N1 bis zur Anschlussstelle Potaschberg umgeleitet. Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten für die Straßensperrung und Umleitung müssten Verkehrsteilnehmer bereits am frühen Abend mit Verkehrsbehinderungen rechnen.