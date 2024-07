Luxemburg / Energieauer.lu: Neue Plattform zur Erforschung der Energietrends gestartet

Die Website energieauer.lu wurde am Montag gestartet, teilt das Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung mit. Die Plattform wurde zusammen mit der Klima-Agentur entwickelt. Sie soll die Energietrends in Luxemburg anhand verschiedener Grafiken visualisieren.

„Dank der Plattform energieauer.lu kann jeder verfolgen, ob die hohen Ziele, die im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegt wurden, erreicht werden“, sagt Wirtschaftsminister Lex Delles (DP). Es sei ein wichtiges Instrument, das die Transparenz erhöhe und jeden dazu ermutige, sich für die Energiewende zu interessieren und dazu beizutragen.

Die Website beleuchte die wichtigsten Indikatoren im Zusammenhang mit den Zielen des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans. Die Grafiken werden täglich aktualisiert, damit sich jeder ein Bild über die Entwicklung machen kann. Dazu gehören:

– Stromverbrauch und -import,

– der Verbrauch und Import von Erdgas,

– die Stromerzeugung in Luxemburg,

– die Entwicklung der Solar- und Windenergie,

– die Produktion von Biogas,

– die Prognose der nationalen Stromlast und

– die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in Luxemburg.