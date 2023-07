Caleb Ewan hing am Freitag weit hinter dem Peloton hinterher und musste das Rennen dann aufgeben

Kwiatkowskis Heldentat, Pogacars Rekord, die italienische Durststrecke und Pinots „schreckliche“ Vorhersage: Die wichtigsten Fakten der 13. Etappe der Tour de France, die der Pole Michal Kwiatkowski am Freitag auf dem Gipfel des Grand Colombier gewann.

Der Ritt des Tages:

Mit seinem zweiten Erfolg bei der Tour hat Michal Kwiatkowski (Ineos) Polen den siebten Sieg bei der Großen Schleife beschert. Er hat einen Sieg weniger als Rafal Majka, der Teamkollege von Tadej Pogacar bei UAE, der drei Etappen gewann. Zenon Jaskula und Maciej Bodnar rissen jeweils einmal die Arme hoch. Mit seinem Sieg am Grand Colombier hat sich Kwiatkowski auch seinen ersten Gipfel außerhalb der Kategorie gegönnt.

Die Zahl des Tages:

43:51. Tadej Pogacar, der Dritte auf dem Gipfel des Colombiers, hat einen neuen Rekord für den Aufstieg zum Grand Colombier aufgestellt, indem er die 17,4 km in 43 Minuten und 51 Sekunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,5 km/h bewältigte. Das sind fast zwei Minuten besser als seine Leistung im Jahr 2020 (45:37), als er die Etappe gewann. Der Slowene legte auf den letzten 500 Metern eine fulminante Beschleunigung auf 36,4 km/h hin, um seine Rivalen zu distanzieren.

Die Aussage des Tages:

„C’est la vie, hein!“ Die Aussage stammt vom Australier Jai Hindley, der bedauert, dass er „ein wenig Zeit auf die Jungs vorne“ verloren hat. „Am Ende ging ihm das Benzin aus“, so der Kapitän von Bora, Sechster der Etappe und Dritter in der Gesamtwertung. Er genoss jedoch die „völlig verrückte Atmosphäre des 14. Juli“ im Grand Colombier und generell die Tour de France, die er gerade erst kennenlernt. „Das ist ein Rennen auf einem ganz anderen Niveau als alles, was ich bisher erlebt habe“, sagte der Gewinner des Giro im Jahr 2022.

Die Vorhersage des Wochenendes:

„Das Wochenende wird schrecklich“, prognostizierte Thibaut Pinot, der am Freitag nach seinem Ausreißversuch am Vortag hart im Nehmen war und das Peloton leiden sieht. „Es ist lange her, dass wir eine ruhige Stunde hatten. Es ist eine sehr schwierige zweite Woche mit viel Müdigkeit“, sagte der Fahrer von Groupama-FDJ. „Ab morgen (heute) werden wir ein bewegtes Rennen haben, es kann noch viel passieren“, fügte der 33-jährige Bergfahrer hinzu, der weiterhin auf seinen vierten Etappensieg bei der Tour hofft. „Ich bin gut, ohne außergewöhnlich stark zu sein. Aber mit der Erfahrung hoffe ich, dass es klappt“, sagte er.

Die Ausfälle des Tages:

Nach Fabio Jakobsen am Vortag verließ am Freitag ein weiterer Sprinter, der Australier Caleb Ewan, die Tour de France. Nachdem er mit seinem Teamkollegen Frederik Frison mehr als eine Viertelstunde hinter den Spitzenreitern zurückgeblieben war, gab der fünffache Etappensieger schließlich etwa 20 Kilometer vor dem Ziel auf. Bei diesem Tempo wird der Träger des Grünen Trikots Jasper Philipsen beim Sprint auf den Champs Elysées nicht mehr viel Konkurrenz haben, wenn er es bis nach Paris schafft. Der Brite Ben Turner (Ineos), der an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt ist, hat ebenfalls das Handtuch geworfen. Von den 176 gestarteten Fahrern sind noch 165 im Rennen.

Die Durststrecke des Tages:

Italien hat nun seit 77 Etappen nicht mehr bei der Tour de France gewonnen, was seit der Wende der 1970er- und 1980er-Jahre nicht mehr vorgekommen war, als es vier Jahre dauerte, bis Riccardo Magrini 1983 die Nachfolge von Sergio Parsani antrat, der 1979 gewann. Der letzte Italiener, der bei der Tour die Arme hob, bleibt Vincenzo Nibali in Val Thorens auf der 20. Etappe im Jahr 2019. (AFP)