Diesel wird am Mittwoch teurer

Diesel wird ab Mittwoch in Luxemburg teurer: Der Literpreis des Kraftstoffs steigt um Mitternacht um 3,8 Cent. Der Liter Diesel kostet dann 1,434 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Der Super-95-Preis bleibt hingegen unverändert bei 1,553 Euro und der von Super 98 bei 1,779 Euro.

Die Heizölpreise steigen am Mittwoch ebenfalls. Das schwefelfreie 10-ppm-Heizöl wird 3,8 Cent teurer und kostet künftig 0,892 Euro bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern. Auch der Preis für das schwefelarme 50-ppm-Heizöl steigt um 3,8 Cent und kostet ab Mittwoch 0,893 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA)