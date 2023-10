Gruseln im Schwimmbad: Gut eine Woche vor Halloween fand am späten Samstagabend die erste Horror-Night in der „Escher Schwemm“ statt.

Gruselige Gestalten, allerhand Spezialeffekte und laute Musik: Am Samstagabend stand das Escher Schwimmbad beim „House of Horrors“ ganz im Zeichen von Halloween. 200 Besucher waren dem Ruf gefolgt und verbrachten einige gruselige Stunden im Wasser, womit die Veranstaltung bei ihrer Erstauflage ausverkauft war. Im Mittelpunkt des Abends stand die Projektion des in diesem Jahr erschienenen Horrorstreifens „Evil Dead Rise“ in 4D. Nach dem Film wurde in der im Kinderbecken eingerichteten Poolbar bis Mitternacht unter DJ-Klängen gefeiert.