Die LSAP verlor am Sonntag gleich zwei Sitze und damit auch die absolute Mehrheit im Diekircher Gemeinderat. Da die CSV einen dieser beiden Sitze für sich gewinnen konnte, sah das Kräfteverhältnis am Sonntagabend wie folgt aus: Die LSAP fiel von sieben auf fünf Sitze, die CSV kam von vier auf fünf, die DP, die ebenfalls einen Sitz dazugewann, holte zwei und „déi gréng“ blieben bei einem Sitz. Die ersten Sondierungsgespräche fanden am Montag zwischen der CSV und der DP statt, doch die CSV wollte mit allen Parteien reden, bevor sie eine Entscheidung traf.

Eigentlich war es am Wahlabend bereits klar, dass wohl nur eine Koalition infrage kommt. Die LSAP war der große Verlierer, CSV und DP standen auf der Gewinnerseite. Am Montagabend trafen sich die beiden Gewinner zu ersten konkreten Sondierungsgesprächen. Die CSV und die DP wurden sich schnell einig, dass sie die nächsten sechs Jahre zusammen die Geschicke der Gemeinde Diekirch leiten möchten, doch fairnesshalber wollte man sich aber auch noch mit den anderen beiden Parteien, also der LSAP und „déi gréng“, treffen, bevor man die Koalition und die Besetzung des Schöffenrates besiegelt. „Wir streben eine größere Transparenz und eine bessere Zusammenarbeit mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien an, als das bis dato der Fall war“, so die CSV.

Am Mittwoch waren demnach noch Treffen mit der LSAP und „déi gréng“ angesagt. Später hieß es, die CSV und die DP werde am Abend ein weiteres Mal die Köpfe zusammenstecken. Laut Tageblatt-Informationen soll neben dem neuen Bürgermeister Charel Weiler (CSV) José Lopes-Gonçalves (DP) als erster Schöffe ernannt werden. Wer zweiter Schöffe wird, stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest.