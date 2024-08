Weiswampach / Blaualgen-Warnung aufgehoben: Baden an den Seen ist wieder erlaubt

Gute Nachrichten für Wasserraten im Norden Luxemburgs: Das Baden in den Seen von Weiswampach ist wieder erlaubt. Das teilt das Wasserwirtschaftsamt am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Es konnte ein starker „Rückgang der Biomasse der Cyanobakterien“ festgestellt werden. Analysen des „Luxembourg Institute of Science and Technology“ hätten dies bestätigt.

Cyanobakterien, auch bekannt als Blaualgen, hatten sich am 31. Juli im Gewässer stark vermehrt. Dadurch befand sich auch eine hohe Konzentration von Toxinen in den Seen. Das Wasserwirtschaftsamt hatte deswegen das Baden und die Ausübung von Freizeit- und Sportaktivitäten verboten.

Die aktuelle Situation in Bezug auf die Öffnung oder Schließung von offiziellen Badestellen kann auf der Website der Wasserwirtschaftsverwaltung verfolgt werden: www.waasser.lu. (dr)