Spritpreise / Beide Benzinsorten werden am Dienstag billiger

Benzin wird in der Nacht zum Dienstag billiger: Der Literpreis für den 98er-Kraftstoff sinkt um 3,9 Cent und kostet künftig 1,521 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Montagabend in einer Pressemeldung. Der Preis für den Liter 95er-Benzin sinkt um 3,8 Cent und kostet ab Dienstag 1,432 Euro. An den Preisen für Diesel und Heizöl hingegen ändert sich nichts. Sie kosten weiterhin 1,394 und 0,855 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).