In seinem 114. Spiel in der ersten deutschen Bundesliga hat Leandro Barreiro bei der 1:3-Niederlage von Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart sein achtes Tor in diesem Wettbewerb geschossen. Zufrieden war der Luxemburger nach Spielende verständlicherweise nicht.

Ein Punkt aus vier Spielen und letzter Tabellenplatz. Der FSV Mainz 05 hat schon mal bessere Momente erlebt. „Fußball kann sehr schön, aber auch sehr brutal sein. Fehler werden hart bestraft – das ist nicht neu, wir müssen weitermachen“, brachte es Leandro Barreiro nach den 90 Minuten auf den Punkt. Der Luxemburger hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich bei der 1:3-Niederlage erzielt. „Die Enttäuschung ist groß, weil wir viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt haben. Umso bitterer, dass wir das Spiel heute mit drei Gegentoren verlieren. Nach dem Ausgleich hatten wir das Gefühl, das Spiel drehen zu können“, so der Mittelfeldspieler weiter.

In der Startelf: Nach dem 0:9-Debakel gegen Portugal musste Anthony Moris auch in der Liga wieder hinter sich greifen. Diesmal fiel das Resultat aber nicht so schlimm aus. Die Union St-Gilloise unterlag Genk mit 0:2.

Nach seiner Vertragsverlängerung am Freitag stand für Florian Bohnert am Tag danch wieder Liga-Alltag auf dem Programm. SC Bastia musste sich in der Ligue 2 mit 0:2 gegen Laval geschlagen geben.

Platz sechs steht derzeit für Spartak Moskau in der russischen Premier Liga zu Buche. Christopher Martins und seine Kollegen besiegten am achten Spieltag Sotschi mit 1:0.

Laurent Jans wird nicht oft vom Platz gestellt. Der Rechtsverteidiger von Waldhof Mannheim sah in der 86. Minute die Ampelkarte. Sein Verein verlor überraschenderweise mit 0:2 gegen den SSV Ulm, spielte aber ab der 13. Minute in Unterzahl.

Mica Pinto (Vitesse Arnheim/NL) wurde bei der 0:2-Niederlage gegen Waalwijk in der 81. Minute ausgewechselt.

Dirk Carlson unterlag mit St. Pölten am Freitag First Vienna mit 1:2. In der zweiten österreichischen Liga steht sein Verein auf dem zweiten Platz.

In der zweiten türkischen Liga verlor Sanliurfaspor und Olivier Thill gegen Keciörengücü mit 0:2.

Tim Hall und Ujpest Budapest setzten sich im ungarischen Pokal mit 3:1 gegen PMFC durch.

Lars Gerson und Kongsvinger mussten sich mit einem 1:1 gegen Kristiansund zufriedengeben. Sieben Spieltage vor Schluss der regulären Runde steht sein Verein auf dem dritten Platz, mit einem Rückstand von nur einem Punkt auf Rang zwei.

In der zweiten belgischen Liga besiegte Royal Francs Borains das Team von Lierse SK miit 2:0. Alessio Curci wurde in der 57. Minute ausgewechselt.

Eingewechselt: Sébastien Thill wurde bei der 0:1-Niederlage seines neuen Vereins Stal Szeszow gegen Wisla Plock in der 64. Minute eingewechselt. Gegen den aserbaidschanischen Serienmeister Qarabag Agdam gab es für Vincent Thill und Sabah FK nichts zu holen (0:2). Der Mittelfeldspieler wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Nicht im Einsatz: In der zweiten Bundesliga muss sich Danel Sinani weiterhin mit der Reservistenrolle abfinden. Der FC St. Pauli siegte mit 5:1 gegen Holstein Kiel, ist weiterhin unbesiegt und steht auf Platz sechs. Im Derby zwischen ZSKA Sofia und ZSKA 1948 Sofia (2:0) kam Enes Mahmutovic nicht zum Einsatz.

Verletzt: Mathias Olesen (1. FC Köln/D) laboriert seit dem Länderspiel gegen Island an einer Zerrung am Oberschenkel. Er fällt zwei bis drei Wochen aus.

Heute: Gerson Rodrigues und Sivaspor treffen in der Süper Lig auf Ankaragüçü.

Morgen: Maxime Chanot und AC Ajaccio bekommen es in der Ligue 2 mit EA Guingamp zu tun. Degerfors IF (mit Seïd Korac) tritt in der Allsvenskan gegen AIK Solna an. In der Regionalliga Südwest trifft Timothé Rupil mit Mainz 05 II auf die Reserven von 1899 Hoffenheim.