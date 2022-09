Während Hunde an ganz normalen Schwimmbadtagen eher nicht in den Schwimmbecken für Menschen zu sehen sind, bot sich an diesem Sonntag in Befort ein ganz anderes Bild. Im örtlichen Schwimmbad versammelten sich den ganzen Tag über zahlreiche Hundefreunde mitsamt ihrer Vierbeiner, um sich dort im Wasser zu vergnügen. Vom Beckenrand ins Wasser hechten, um das Bällchen zu holen, nach Spielzeug tauchen oder einfach nur entspannt mit dem eigenen Menschen etwas schwimmen gehen – das alles stand in Befort auf der Tagesordnung. Die Tickets waren im Vorfeld des dritten Hundebadetages dieser Art bereits ausverkauft.

Während viele Menschen eher selten mit ihrem Hund schwimmen gehen können – oder wollen, weil das Wasser an vielen Orten kalt oder nicht so sauber ist – war das am Sonntag ausnahmsweise möglich. Bunt war der Badetag ebenfalls: Große und kleine Hunde waren im Wasser, am Beckenrand und auf der Wiese zu finden, und auch viele verschiedene Hunderassen tummelten sich unter den Besuchern. Manche versuchten sich als Schwimmbegleiter für Herrchen oder Frauchen und einige auch als Surfer auf einem Surfbrett. Eines sah man sowohl Mensch als auch Tier jedenfalls an: Sie hatten tierischen Spaß. Im Anschluss an den Hundebadetag, der letzte Öffnungstag des Schwimmbads, wird das Bad gereinigt und schließt danach bis zur nächsten Saison – erst mal allerdings wieder nur für Menschen.