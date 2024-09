Mit lauter Musik / Autofahrer hält betrunken nahe einer Streife auf Bürgersteig an – Führerschein weg

Ein Autofahrer hat am Montagabend gegen 21 Uhr mit „sehr lauter Musik“ auf einem Tankstellengelände in Rodingen gehalten und sein Auto auf einen Bürgersteig gestellt. Dabei fiel er jedoch sofort jemandem auf: Laut einer Pressemitteilung der Polizei war gerade eine Streife vor Ort, die den Mann kurzerhand ansprach. Die Polizisten wiesen ihn auf die Lautstärke seiner Musik hin und forderten ihn auf, sein Fahrzeug umzuparken. „Dabei stellten sie deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm fest“, heißt es in dem Schreiben. „Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.“