Tipps für den Sommer / Auch Haustieren macht Hitze zu schaffen – Was man tun kann

Angesichts der Sommerhitze erinnert die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelbehörde (ALVA) die Halter von Haus-, Nutz- und Zuchttieren an die folgenden Verhaltensweisen, um das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten:

• Den Tieren muss ständig Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen;

• Tiere dürfen nicht, auch nicht für kurze Zeit, in geparkten Fahrzeugen in der Sonne zurückgelassen werden;

• Tiere dürfen während der heißen Stunden des Tages nicht zu übermäßiger körperlicher Betätigung gezwungen werden;

• Bei länger anhaltender Hitzewelle müssen Tiere, die im Freien gehalten werden, über einen angemessenen natürlichen oder künstlichen Schutz vor der Sonne verfügen.

Die ALVA erinnert daran, dass jeder Bürger im Zweifelsfall die neue Kontaktstelle help@deier.lu kontaktieren kann, die sich mit Fragen des Tierschutzes und dem Melden von vernachlässigten Tieren befasst.