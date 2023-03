Dass in Luxemburg Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird, kommt immer mal wieder vor. In den Wäldern des Öslings ist ein solcher Fund eher unproblematisch. Doch am Dienstag wurde ein solcher Sprengkörper mitten im Stadtzentrum von Echternach entdeckt. Die Polizei musste mehrere Straßen sperren, während das Bombenräumkommando der Armee anrückte. Nach mehreren Stunden war die Gefahr allerdings gebannt und die Artilleriegranate konnte gesichert abtransportiert werden. Das bestätigte die Polizei gegenüber dem Tageblatt. Bereits am frühen Abend, gegen 19 Uhr, war in der Stadt von der Aufregung durch die gefährliche Munition nichts mehr zu sehen. (Red./joé)