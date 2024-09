Luxemburg / Anzahl an Fällen steigt weiterhin: 658 Tiere und 313 Betriebe von Blauzungenkrankheit betroffen

658 Tiere wurden seit dem 1. August 2024 in Luxemburg positiv auf die Blauzungenkrankheit getestet. 313 Betriebe sind zurzeit betroffen. Das Landwirtschaftsministerium hat am Mittwoch einen Bericht zur aktuellen Situation in Luxemburg veröffentlicht.

Laut der Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung (ALVA) wurden seit dem 1. August insgesamt 658 Tiere (514 Rinder, 136 Schafe, 8 Ziegen) im Tierärztlichen Staatslaboratorium (LMVE) positiv auf Blauzungenkrankheit (BTV Serotyp 3) getestet, während das Virus in insgesamt 313 Betrieben nachgewiesen werden konnte. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau vom Mittwoch hervor. Zwischen dem 28. August und dem 4. September seien 166 Tiere positiv getestet worden. Zudem hätten Laboruntersuchungen die Krankheit in weiteren 67 Betrieben nachgewiesen.

„Im Vergleich zum August 2023 stellt die ALVA im August 2024 eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Rindern aber hauptsächlich bei Schafen und Ziegen fest“, heißt es in der Mitteilung. Seit Beginn der Impfkampagne am 9. August seien 240.000 Impfdosen geliefert und 70.000 Dosen an Tierärzte verteilt worden. Wer eine erhöhte Sterberate in seinem Tierbestand feststellt, solle dies der ALVA über das entsprechende Formular melden. Dieses finden Sie auf der Website des Ministeriums.