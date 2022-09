Alle müssen raus: Eine Überwachungskamera an der Autobahn zeigt, wie die Fahrzeuge von der A13 gewiesen werden (im Bild links oben). (Foto: Screenshot)

Ein Bagger hat am Mittwochvormittag (7.9., kurz vor 10 Uhr) eine Gasleitung in Schifflingen beschädigt – nahe der Autobahn A13. Das hat die Polizei kurzfristig gemeldet. Wegen der durchzuführenden Reparaturarbeiten muss die Autobahn in beide Richtungen zwischen Schifflingen und Kayl komplett gesperrt werden.

Eine Umleitung wurde zwar eingerichtet, die Polizei rät aber: „Meiden Sie wenn möglich den Bereich!“

In Steinfort ist am Mittwochmorgen ebenfalls eine Leitung beschädigt worden – allerdings eine Wasserleitung: Darum waren Teile des Wassernetzes kurzzeitig ohne Funktion. Inzwischen ist der Schaden aber behoben, teilt die Gemeinde auf Anfrage des Tageblatt mit.