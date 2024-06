Luxemburg / 719 MW: So hoch lag die Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Elektrizität 2023

Luxemburg verzeichnet 2023 einen Anstieg der erneuerbaren Energien auf 719 MW. Der Minister für Wirtschaft und Energie, Lex Delles (DP), bestätigte, das Ziel von 37 Prozent bis 2030 zu erreichen, und kündigte weitere Maßnahmen an.

„Im Bereich der erneuerbaren Energien strebt die Regierung als Ziel den im PNEC festgelegten höheren Wert an, das bedeutet 37 Prozent erneuerbare Energien im Jahr 2030 (statt 35-37 Prozent)“, antwortet Lex Delles (DP), Minister für Wirtschaft und Energie, auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten François Bausch. In den vergangenen Jahren seien die installierten Kapazitäten an erneuerbaren Energien kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2023 haben diese Kapazitäten für erneuerbare Energien 719 MW erreicht, insbesondere bedingt durch Fotovoltaik mit 77 MW, 41 MW bei Windkraftanlagen und 36 MW bei einer großen Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage.

Die Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist seit 2019 um rund 92 Prozent und gegenüber 2022 um rund 28 Prozent gestiegen, schreibt Delles. 2022 lag die installierte Kapazität für die Erzeugung erneuerbarer Wärme bei 290 MW. Seitdem seien 2023 mindestens 100 MW thermische Leistung aus der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage hinzugekommen.

Das Wachstum für erneuerbare Energien wird hauptsächlich durch Fotovoltaik, Windenergie und Wärmepumpen getragen. Eine jährliche Steigerung der installierten Fotovoltaikleistung um circa 100 MW sei für 2024 und 2025 realistisch, schreibt der Minister. Für Windenergie wird für 2024 mit einem moderaten Zuwachs gerechnet. Für 2025 sei die Prognose „deutlich höher“, die installierte Leistung soll bis dahin um etwa 80 MW steigen.

Die Regierung bekräftigt ihr Engagement für das Ziel von 37 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 gemäß dem PNEC („Plan national intégré en matière d’énergie et le climat“). Neue Maßnahmen wurden kürzlich angekündigt, um dieses Ziel zu erreichen, darunter die Erhöhung von Subventionen für Fotovoltaik und die Einführung eines reduzierten Mehrwertsteuersatzes. (DJ)