Nach der großartigen Leistung gegen Zeleznicar Nis aus Serbien und der daraus resultierenden Qualifikation für die 2. Runde des EHF- Cup, empfing Käerjeng am Sonntagabend im Hinspiel den belgischen Meister Achilles Bocholt.

Ein Polster von drei bis fünf Toren für das Rückspiel am kommenden Samstag in Bochholt war der Wunsch der Käerjénger im Vorfeld. Nun das haben die Käerjénger nicht geschafft. Das Team von Trainer Dejan Gajic verlor mit 29:33 gegen die Belgier.

Trotzdem war es eine hochklassige, temporeiche und intensiven Partie, in der es Käerjeng an der nötigen Cleverness fehlte. Der belgische Meister hat sich nun eine glänzende Ausgangsbasis geschaffen und will die Qualifikation beim Heimspiel kommende Woche sichern.

Stimme zum Spiel:

Mikel Molitor: “Eine Partie mit unheimlich vielen Ups und Downs unserseits. Die Aufholjagd im ersten Durchgang hatte viel Kraft gekostet, was sich dann in der Schlussphase bemerkbar machte. Im zweiten Durchgang war es ein Duell auf Augenhöhe. Leider sind wir zu Schluss in den Fehler gemacht zu schnell abzuschließen zu wollen und das geht gegen diese Mannschaft ins Auge. Auch wenn die Lage nicht hoffnungslos ist, so wird es in Belgien aber sehr schwer werden.”