Nachdem die Hauptstädter bereits den Liga-Betrieb überflügelt hatten, holte sich der letztjährige Pokalfinalist im zweiten Anlauf die Coupe de Luxembourg im Futsal. Am Ende stand es 12:3. Zur Pause lag der Racing bereits mit 5:1 gegen den FC Nordstad in Führung. Monteiro (2), Ramiro Valente, Soares und Da Silva brachten das Team auf die Siegerstrasse, Figueiro war der zwischenzeitliche Anschluss gelungen. In der zweiten Hälfte kam das Aufbäumen der Gäste zu spät und die Schlussphase gehörte nur dem RFCUL.