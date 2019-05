Auch nach den Luxleaks im November 2014 und anderen Enthüllungen hat Luxemburg wenig bis nichts getan, um das Geschäft mit der Steuervermeidung effektiv einzudämmen. Das ist der Tenor der Berichterstattung in Deutschland nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR in Zusammenarbeit mit der französischen Zeitung Le Monde und den belgischen Partnern Le Soir und De Tijt.

Demzufolge sei Luxemburg weiterhin sehr attraktiv auch für deutsche Unternehmen und Bürger: 20 der 100 reichsten Deutschen haben oder hatten bis vor Kurzem Firmen im Großherzogtum. Beispielhaft führt die Süddeutsche Zeitung die Familie Reimanns auf, die mit ihrer Konzerngruppe Produkte von Clearasil, Jacobs-Kaffee oder Colgate verkauft: Über eine Luxemburger Holding habe man etwa 2017 auf mehr als 330 Millionen Euro Gewinn nur 1,1 Millionen Euro Steuern gezahlt, also weniger als ein halbes Prozent.

Finanzsektor sogar noch wichtiger für Luxemburg

Aber nicht nur bei den Deutschen ist Luxemburg offenbar als Finanzplatz weiter beliebt: Obwohl Luxemburg unter seiner neuen Regierung die “Rulings” offiziell eigentlich zurückbauen wollte, gehöre das Land weiter zu den “aggressivsten Konzern-Steueroasen der Welt”. So zitiert die Süddeutsche Zeitung Markus Meinzer vom Tax Justice Network. Es habe bis heute seine Steuer-Rulings beibehalten, die von der EU-Kommission als teilweise illegal eingestuft wurden.

Anhand von Zahlen von Eurostat und dem deutschen statistischen Bundesamt weist die Süddeutsche Zeitung zudem nach, dass der Finanzsektor in Luxemburg nicht nur einen nach wie vor unverhältnismäßig hohen Anteil an der Bruttowertschöpfung hat, sondern dass dieser nach den “LuxLeaks”-Unterhüllungen sogar noch gewachsen ist: von 26,5 Prozent im Jahr 2014 auf 28,1 Prozent im Jahr 2017. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert inzwischen unter vier Prozent.