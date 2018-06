Eine Petition, die die Legalisierung von Cannabis fordert, hat in weniger als einem Tag über 4.500 Unterschriften gesammelt. Damit ist das benötigte Quorum erreicht und die Parlamentarier werden über das Anliegen des Petitionären Joé Schmit debattieren müssen. In seiner Petition fordert er eine Legalisierung nach niederländischem Modell: Die Konsumenten sollen ihr Gras in Coffeeshops kaufen können. Bei jedem Besuch sollen die Kunden maximal 5 Gramm kaufen dürfen. Der Verkauf an Minderjährige soll verboten sein.

Durch diese Maßnahme könnten laut Schmit die Polizei entlastet und Arbeitsplätze geschaffen werden. Außerdem hätte Luxemburg eine weitere Einnahmequelle durch die Steuern, die auf den Verkauf erhoben werden könnten.

War die Legalisierung von Cannabis vor ein paar Jahren noch für viele undenkbar, erreicht das Thema mittlerweile auch Menschen, die bisher nichts mit der Droge zu tun hatten. Das zeigte auch kürzlich eine Umfrage des luxemburgischen Institutes TNS Ilres, die Ende März veröffentlicht wurde. 56 Prozent der Befragten sprachen sich für eine totale Legalisierung des Cannabis aus.

Nur “déi gréng” sind offensiv dafür

Dass auch die Politik sich für das Thema interessiert hat die Regierung bereits gezeigt. Ende Oktober des vergangenen Jahres kündigte Premierminister Xavier Bettel (DP) ein Projekt an, das es Ärzten ermöglichen soll, bei verschiedenen Patienten Cannabis zu verschreiben. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen und viele Details bleiben noch zu klären. Doch alle größere Parteien sind bereit über das Thema zu diskutieren. Sogar die eher konservativere CSV.

Doch die Legalisierung von medizinischem Cannabis hat noch lange nichts mit einer generellen Legalisierung zu tun. In Luxemburg sind die Parteien vorsichtig bei dem Thema, wie eine Recherche des Tageblatt Anfang des Jahres zeigte. Die Grünen sind die Einzigen, die offensiv für eine Legalisierung werben. Die Forderung wird auch in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Wahlprogramm der Partei stehen. Dem Tageblatt liegt eine erste Fassung des Wahlprogramms der Grünen vor, in dem steht:

“Déi gréng werden die Legalisierung von Cannabis vorantreiben. Dies bedeutet:

Entkriminalisierung von Konsument*innen und Suchtabhängigen;

dem erwachsenen Konsumenten die Verantwortung zurückgeben;

vom Gesetzgeber kontrollierter und reglementierter Markt vom Anbau bis zum Endkonsumenten;

Verringerung des Schwarzmarktes und der Beschaffungskriminalität;

biologischer Anbau der Pflanzen und somit gesundheitliche Schadensreduzierung durch verunreinigte Substanzen

Kein Konsens

Dass es zu einer raschen Legalisierung kommt ist trotzdem unwahrscheinlich. Wie Viviane Loschetter, Fraktionspräsidentin der Grünen, vor ein paar Monaten dem Tageblatt erklärte, sei das Thema vor fünf Jahren bei den Koalitionsverhandlungen zu Wort gekommen. Die beiden anderen Parteien (DP und LSAP) wollten aber nicht weiter auf die Frage nach einer Legalisierung eingehen. Der Punkt schaffte es nicht in das Koalitionsabkommen. Für die CSV, die laut den Umfragen die Wahlen am 14. Oktober gewinnen könnte, kommt eine generelle Legalisierung überhaupt nicht in Frage.

Trotzdem könnte eine Petition mit einem derartigen Erfolg die Parteien zum Umdenken zwingen. Die Regierung hat schon einmal Taten auf ein Anliegen eines Bürgers folgen lassen. Nachdem eine Petition für die Stärkung der luxemburgischen Sprache im Herbst 2016 einen riesigen Erfolg erlebte, wurden konkrete Maßnahmen von der Regierung ergriffen.

Kommt hinzu, dass Mitte Oktober in Luxemburg ein neues Parlament gewählt wird. Die DP und LSAP, die bisher eher zögerlich auf die Frage nach der Legalisierung antworteten, werden sich dadurch möglicherweise klarer positionieren müssen. Neben den Grünen setzen sich auch die beiden kleineren Parteien “déi Lénk” und die Piratenpartei für die Legalisierung von Cannabis ein. Beide haben allerdings geringe bis gar keine Chancen, in die Regierung einzutreten.