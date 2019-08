E-Autos werden in Luxemburg immer beliebter, doch sie machen nur einen geringen Teil der Neuanmeldungen von Autos aus. Während andere europäische Länder bis 2025 oder 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zulassen wollen, setzt Luxemburg auf eine freiwillige Abkehr von Diesel und Benzin – und hat gleichzeitig ehrgeizige Ziele.

Jedes zweite angemeldete Auto soll bis 2030 mit Elektro- oder Hybridtechnik fahren. Dieses Ziel habe sich Luxemburg in seinem Energie- und Klimaplan gesetzt, bestätigen Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“), Energieminister Claude Turmes („déi gréng“), Mobilitätsminister François Bausch („déi gréng“) und Finanzminister Pierre Gramegna (DP) in einer gemeinsamen Antwort auf die parlamentarische Frage von Marc Goergen (Piratenpartei). Aktuell sind mehr als 400.000 Autos in Luxemburg angemeldet: 201.287 Privatfahrzeuge und 213.715 Firmenautos. Geht man von einer ähnlichen Größenordnung im Jahr 2030 aus, wäre das vorgegebene Ziel 200.000 E- und Hybridautos.

Förderungen

Das Ziel scheint sehr ehrgeizig. In einem Interview im Jahr 2017 bestätigte François Bausch gegenüber dem Tageblatt, dass laut Wunsch der Regierung 20 Prozent der privaten Autoflotte in Luxemburg bis zum Jahr 2020 mit Elektro-Technik fahren sollte. Das wären etwas mehr als 40.000 E-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos. Am 1. Januar 2019 waren in Luxemburg aber nur 1.036 E-Autos und 1.758 Hybrid-Autos von Privatleuten angemeldet. Bis 2020 müssten also 37.000 weitere Autos mit Elektromotor angemeldet werden, um Bauschs Ziel zu erreichen – rechnerisch durchaus möglich, aber unwahrscheinlich. Mit der neuen Zielvorgabe lehnt sich die Regierung noch weiter aus dem Fenster. Zählt man Privat- und Firmenautos zusammen liegt die Zahl der angemeldeten E- und Hybridautos Anfang 2019 bei gerade mal 6.251.

Um den gewünschten Anstieg zu erreichen, setzt die Regierung auf eine funktionierende Ladeinfrastruktur und finanzielle Fördermaßnahmen. Die steuerlichen und finanziellen Vorteile gibt es für alle ab 2019 neu registrierten Autos. Für Autos und Kleinlaster, die zu 100 Prozent elektrisch unterwegs sind, gibt es einen Zuschuss von 5.000 Euro. 2.500 Euro sind es für Plug-in-Hybride und Vans mit CO2-Emissionen von weniger als 50 Gramm pro Kilometer. Motorräder, Quads und Mopeds können mit bis zu 500 Euro gefördert werden. Außerdem können auch Fahrradfahrer Finanzhilfen in Anspruch nehmen.

Wer kein Auto braucht…

Die Regierung setzt auf die massive Förderung von Alternativen, wie beispielsweise den öffentlichen Transport und das Fahrrad-Ausleihsystem. Denn wer kein Auto braucht, muss auch keines besitzen. Die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge könnte so reduziert werden.

Dabei hinkt das Großherzogtum bei der E-Technik anderen europäischen Staaten hinterher. Während in Norwegen beispielsweise jetzt schon mehr E-Autos pro Jahr verkauft werden als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, liegt der Anteil der E- und Hybridautos bei den Neuanmeldungen im Jahr 2018 bei 9 Prozent. Die Tendenz zeigt zwar deutlich nach oben: Die Zahl der Neuanmeldungen lag bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres höher als im gesamten vergangenen Jahr. Doch von mehr als 50 Prozent emissionsfreien Neuwagen ist Luxemburg noch deutlich entfernt.

Umschwung auf E-Technik per Verbote

Dass die Elektromobilität nicht den durchschlagenden Erfolg feiert, der vielen Gegnern von fossilen Brennstoffen vorschwebt, liegt auch an den Nachteilen, die immer noch nicht von der Hand zu weisen sind. Ungewissheit wegen der tatsächlichen Schadstoffbilanz bei der Produktion, die umstrittene Herkunft von grundlegenden Ressourcen, die teureren Preise der E- und Hybrid-Autos selbst sowie der Ladestationen für Privatpersonen, die geringe Reichweite … die Liste der Kritikpunkte ist lang.

Eine weitere Alternative zu Benzin und Diesel wird in Luxemburg nur auf dem Papier gefördert. „Wasserstoffautos stoßen lokal keine Emissionen aus, sie können schnell betankt werden – und ihre Reichweite ist relativ hoch“, erklärte ein Mitarbeiter des Nachhaltigkeitsministeriums gegenüber dem Tageblatt bereits 2017. Doch bisher ist weder ein Wasserstoffauto in Luxemburg angemeldet, noch gibt es die dazu passende Tankstelle. Außerdem ist es eine sehr teure Technologie: Für den Mittelklasse-Wasserstoff-Stromer Toyota Mirai müssen Kunden satte 80.000 Euro auf den Tisch legen.

Andere EU-Staaten wollen den Umschwung auf E-Technik per Verbot herbeiführen: Für Schweden und Dänemark soll es 2030 mit Diesel und Benzin aus sein, Frankreich will ab 2040 den Verkauf neuer Verbrennungsmotoren untersagen. In Island, Irland, den Niederlanden und Slowenien sollen ab 2030 nur noch emissionsfreie neue Autos angemeldet werden dürfen. In Luxemburg setzt man dagegen nur auf positive Anreize. „Im Moment sieht es die Regierung nicht als förderlich an, hier in Luxemburg ein Datum einzuführen, ab wann Neuwagen mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden“, heißt es in der Antwort auf die parlamentarischen Frage. Es sei nicht das Ziel, Verbrennungsmotoren aus den Autos zu verbannen, sondern eine neue multimodale Mobilität zu fördern.