Die Regierung strukturiert die Unterstützung von Käufern von Elektroautos um. Anstatt eines Steuernachlasses von 5000 Euro sollen sie eine Gutschrift über den selben Betrag erhalten. Das hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen. “Um die Elektromobilität weiter zu unterstützen, plant die Regierung, das derzeitige Modell der Steuererleichterung durch ein neues Modell mit gezielten Zuschüssen zu ersetzen”, heißt es in einer Mitteilung der Presseamts der Regierung.

Für Autos und Kleinlaster, die zu 100 Prozent elektrisch unterwegs sind, wird es einen Zuschuss von 5000 Euro geben. 2500 Euro gibt es für Plug-In-Hybride und Vans mit CO2-Emissionen von weniger als 50 Gramm pro Kilometer. Motorräder, Quads und Mopeds können mit bis zu 500 gefördert werden. Wasserstoffautos (die in Luxemburg wegen einer fehlenden Tankstelle eher rar sein werden) können ebenfalls mit 5000 Euro gefördert werden.

Regel gilt fürs ganze Jahr

Die Regelung soll für alle Neuwagen gelten, die 2019 in Luxemburg angemeldet wurden. Ende des Jahres will die Regierung den Erfolg der Maßnahme evaluieren und über eine Weiterführung entscheiden. Die Autos müssen mindestens sieben Monate auf den Halter angemeldet sein – dieser muss einen Wohnsitz in Luxemburg haben.

Energieminister Claude Turmes hatte kürzlich angekündigt, dass die Regierung an einer solchen Maßnahme arbeite – und dass diese vor dem Autofestival stehen soll.

sen