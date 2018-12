Der amerikanische Poltiker Bernie Sanders hat auf Facebook die neue luxemburgische Regierung gelobt. Der kostenlose öffentliche Transport hat es ihm angetan.

“Glückwunsch an Luxemburg, dass es den wichtigen Schritt getan hat, seine öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu machen”, schrieb der parteilose Senator von Vermont am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag. In einer Zeit, in der Wissenschaftler uns davor warnen würden, dass wir unverzüglich und aggressiv gegen unsere CO2-Emissionen vorgehen müssten, sei der öffentliche Nahverkehr ein hervorragendes Mittel, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, aus ihren Autos in Busse und Bahnen zu steigen.

Die luxemburgische Regierung hat in ihrem Koalitionsabkommen angekündigt, dass der öffentlichen Transport bis zum ersten Trimester 2020 kostenlos werden soll. Als Gegenmaßnahme zur Finanzierung dieses Schrittes hat sie beschlossen, die Kilometerpauschale zu reduzieren. Durch diese können sich Arbeitnehmer, die weit zur Arbeit fahren, einen Teil ihrer Benzinausgaben durch die Steuererklärung zurückerstatten lassen.

Der amerikanische Senator Bernie Sanders gilt als Galionsfigur der amerikanischen Linken. Im Rennen um das Weiße Haus im Jahr 2016 wollte er Kandidat der Demokraten werden. Er verlor gegen die gemäßigtere Hillary Clinton. Mit Forderungen nach kostenlosen Universitäten und Steuererhöhungen für Reiche sorgt er in den Vereinigten Staaten immer wieder für Wirbel. Die Positionen, die in Europa normal wirken, sind für einen amerikanischen Spitzen-Politiker sehr weit links.