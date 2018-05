Die Allianz von Humanisten, Atheisten und Agnostiker (AHA) haben in einem offenen Brief an den neuen Kirchenfonds-Präsident Norbert Haupert die Offenlegung der Kirchenbesitztümer gefordert. Dazu zählen laut der Allianz “Geldvermögen und Grundstücke”, seien sie in bebaubar oder nicht.

Außerdem will die Allianz wissen, ob der Fonds in Zukunft seine Bilanzen veröffentlichen wird. “Im Sinne der Transparenz gegenüber der Bevölkerung unseres Landes”, so die Vereinigung. Der Brief wurde unterschrieben von Laurent Schley, dem Präsidenten der AHA, Manuel Huss, dem Generalsekretär und Taina Bofferding, Vize-Präsidentin und sozialistische Abgeordnete.

“Im Interesse der katholischen Kirche”

Der ehemalige CSV-Abgeordnete Haupert wurde Anfang Mai von der katholischen Kirche zum Präsidenten des neu geschaffenen Kirchenfonds ernannt. Der Fonds wird in Zukunft die Besitztümer der katholischen Kirche in Luxemburg verwalten. Diese Aufgabe wurde bis vor kurzem von den 285 Kirchenfabriken wahrgenommen. Mit der von der Regierung angestrebten Trennung von Kirche und Staat wurden diese aber abgeschafft.

Der neue Fonds wird direkt der katholischen Kirche unterstehen. In einem Interview mit RTL meinte Haupert kürzlich, dass es nun darum gehe “im Interesse der katholischen Kirche”, die Arbeit des Fonds vorzubereiten. In einer ersten Phase müssten laut Haupert die regionalen Kirchenfabriken besetzt werden. Während der Fonds die Verwaltung übernimmt, werden neue regionale Kirchenfabriken die alltäglichen Aufgaben in den Pfarreien und Kirchen übernehmen.

Syfel weiter auf Konfrontationskurs

Der Syfel, die Vereinigung der Kirchenfabriken, die bis zum Schluss gegen deren Abschaffung gekämpft hat, ist währenddessen immer noch auf Konfrontationskurs. Vor drei Monaten meinte Serge Eberhard, Präsident der Vereinigung, dass der Syfel sich weiter für eine Abänderung des Textes einsetzen werde. Die Finanzprozeduren im neuen Fonds seien zu kompliziert, die Arbeit der regionalen Kirchenfabriken nicht klar genug definiert, so Eberhards Kritik.

Mittlerweile haben eine Reihe von Kirchenfabriken eine Schadensersatzklage eingereicht. Sie sprechen von einer “Enteignung”. Der neue Präsident des Kirchenfonds meinte dazu gegenüber RTL, dass er dies nicht verstehen könne, da die Besitztümer nicht an den Staat sondern an den neu geschaffenen Fonds übertragen worden seien.