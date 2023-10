Fokus n’aura pas réussi à faire son entrée à la Chambre des députés, comme l’espérait sa tête de file, Frank Engel. Prenant acte du „message cinglant“ envoyé par les électeurs, il a décidé de renoncer à toute responsabilité politique. Néanmoins, avec 2,5% des voix, la survie du parti est acquise pour les cinq prochaines années.

2-1-2. Telles étaient les graduations de l’échelle de satisfaction du jeune parti Fokus lors de cette soirée électorale. Un premier palier était formé par un taux de 2% des suffrages. Et à 18 heures, il était d’ores et déjà acquis qu’il serait atteint, puisqu’avec les seuls scrutins de liste, la barre était déjà dépassée. Ce résultat semblait de bon augure puisque aux élections communales, à Luxembourg par exemple, le parti n’avait atteint que 2,16% des voix avec seulement 60% de voix apportées par le vote de liste. La barre des 2% atteinte, la survie du parti Fokus était garantie, puisqu’elle signifie le remboursement d’une campagne coûteuse en temps et en argent pour ses membres. Pour leur dernière réunion électorale, mercredi, à l’Independant Café, on faisait une boutade du fait qu’il fallait inviter le public „à ses propres frais“ à boire un verre. Et Fokus n’avait pu s’offrir les 70.000 euros que coûte une distribution toutes boîtes dans tout le pays et s’était concentré sur la circonscription Centre. 2%, c’est aussi la garantie d’un financement du parti pour les cinq prochaines années.

Du rire aux larmes

Le deuxième objectif était d’obtenir 1 siège pour Frank Engel. Cela aurait permis au parti de grandir plus vite grâce à l’exposition offerte par la participation aux travaux de la Chambre des députés. En fonction des résultats de la soirée, il était même permis de rêver que Fokus se retrouve dans la position de faiseur de rois et puisse faire l’appoint dans une coalition à trois ou plus. Mais la barre était visiblement placée trop haut. Et le dernier objectif, celui qui aurait signifié la soirée parfaite, à savoir l’obtention de 2 sièges de député, n’avait réellement figuré en ligne de mire.

Le président du parti, Marc Ruppert, se montrait néanmoins satisfait de la survie du parti. Tout comme lors de la dernière réunion publique du mercredi présent, il avait estimé que le jeune parti avait fait une campagne „propper“, avec des idées et des candidats fiables, il estimait que le résultat était, lui aussi, „propper“, respectable. Après tout, jamais aucun nouveau parti n’avait réussi à entrer à la Chambre à son premier coup d’essai. Le cas des Pirates pouvait faire figure d’exemple. Mais Marc Ruppert n’aura pas réussi à apaiser Frank Engel.

Avec un tel résultat aux scrutins de liste, Frank Engel pouvait espérer entrer à la Chambre à la faveur du panachage. D’ailleurs, le léger recul des votes de liste pour le CSV pouvait laisser entendre que cela allait être le cas. Alors, l’ancien président du CSV a pris d’autant plus mal de ne pas y être parvenu. Vers 20 h, un premier gros coup de colère au café Beim Lentz où Fokus était réuni, a laissé deviner son désespoir. Et trois quarts d’heure plus tard, il prenait la parole pour un message détonnant. Faisant d’abord rigoler l’assistance en reprenant la blague – souvent entendue ce soir-là – selon laquelle Fokus était le parti qui avait le plus progressé, il a ensuite douché l’ambiance. Constatant que les électeurs lui avaient envoyé un message „cinglant“ signifiant qu’ils ne voulaient pas de lui dans la position qu’il s’était imaginée, il a annoncé qu’il ne souhaitait plus se retrouver à la tête d’un mouvement politique au Luxembourg.

Même s’il a dit qu’il restait à disposition pour faire fonctionner le parti, ce choix très personnel s’est inscrit en porte-à-faux de l’effort et du résultat collectif. Ce lundi matin, Fokus s’est réveillé comme le plus fort des partis non représentés à la Chambre, avec les subventions pour fonctionner, mais sans tête de gondole. Le président, Marc Ruppert, assurait que le parti fonctionnerait avec ou sans Frank Engel, mais espérait encore qu’à l’avenir, ce soit plutôt avec que sans.