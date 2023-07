Patrizia Van der Weken hat sich als erste luxemburgische Sportlerin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Die 23-Jährige hat am Sonntag die Qualifikationsnorm unterboten.

Patrizia Van der Weken hat einen Tag nach dem Beginn der Qualifikationsperiode für Paris 2024 schon die Olympianorm geknackt. Im Schweizer La Chaux-de-Fonds lief die Luxemburgerin am Sonntagvormittag im Vorlauf über 100 Meter eine Zeit von 11,05 Sekunden und sicherte sich damit ihr Direktticket in die französische Hauptstadt. Die Qualifikationsnorm liegt bei 11,07. Die 23-Jährige, die sich erst vor kurzem mit einem neuen Landesrekord von 11,02 Sekunden in die Spitze Europas katapultiert hatte, wird damit das erste Mal in ihrer Karriere an den Olympischen Spielen teilnehmen.