Rekordtreffer von Gerson Rodrigues und Debüttor von Alessio Curci: Die luxemburgische Fußballnationalmannschaft hat sich am Donnerstagabend in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Am Sonntag (15.00 Uhr im Stade de Luxembourg) wartet gegen Bulgarien ein weiterer Test auf die „Roten Löwen“.

Gerson Rodrigues hatte die Gäste früh geschockt und die rund 3.500 Zuschauer im Stade de Luxembourg schon in der siebten Minute zum Jubeln gebracht. Der 27-Jährige schoss die FLF-Auswahl vom Elfmeterpunkt in Führung. Vorausgegangen war ein Foulspiel des ungarischen Torhüters Dibusz an Rodrigues selbst. Mit dem Treffer zum 1:0 kürte sich der luxemburgische Angreifer auch zum besten Torschützen der FLF-Geschichte: Er kommt jetzt auf 15 Tore im Trikot der „Roten Löwen“ – den Rekord teilte er sich zuvor mit Aurélien Joachim.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz drängte den Gegner in der Folge in die eigene Hälfte und war in dieser Phase die spielbestimmende Mannschaft. Die Führung der Luxemburger hielt 25 Minuten lang, ehe Szalai quasi wie aus dem Nichts eine Flanke von Orban in den Strafraum zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Eine Schrecksekunde gab es dann kurz vor dem Pausenpfiff. Keeper Moris verletzte sich und musste auf dem Platz behandelt werden. Er blieb nach dem Seitenwechsel in der Kabine und wurde von Ralph Schon ersetzt. Auch Mathias Olesen hatte nach 45 Minuten Schluss – für ihn kam Sébastien Thill ins Spiel.

Ungarn drängte in der zweiten Halbzeit auf die Führung und sorgte immer wieder für Gefahr im luxemburgischen Strafraum. Holtz nahm daraufhin in der 59. einen weiteren Wechsel vor. Länderspieldebütant Dejvid Sinani hatte Feierabend – für ihn kam Fabio Lohei ebenfalls zu seinem ersten Einsatz im Trikot der A-Auswahl.

Der Gegner hielt den Druck weiter hoch und ging in der 67. mit dem 2:1 durch Nemeth in Führung. Die Luxemburger gaben sich aber keineswegs geschlagen und kämpften weiter. Die Belohnung folgte in der 77. Minute, als ein Schuss von dem sechs Minuten zuvor eingewechselten Alessio Curci (ebenfalls Länderspieldebüt) für den ungarischen Torhüter unhaltbar zum 2:2 abgefälscht wurde. Der Spieler von Mainz 05 II verpasste wenig später die Großchance zum Führungstreffer. Am Ende blieb es bei dem 2:2-Unentschieden.