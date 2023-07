Nach dem Vizemeistertitel vergangene Saison will Niederkorn in den kommenden Wochen in der Conference League angreifen. Vor dem Duell mit SC Gjilani (Donnerstag, 19.30 Uhr in Oberkorn) nimmt das Tageblatt den neuen Progrès-Kader unter die Lupe.

Walid Jarmouni: Auf dem Franko-Marokkaner lastet der größte Druck. Der 23-Jährige soll der legitime Nachfolger von Elias Filet (20 Saisontore werden). Jarmouni lief vergangene Saison für den FC Pau in der zweiten und fünften französischen Liga sowie für Paris Atlético in der dritten Liga auf. Der 1,90-Meter-Mann wurde wie Filet in Sochaux ausgebildet. In der Saison 2019/20 war er bester Torschütze der zweiten Mannschaft des Niederkorner Partnervereins in der National 3 – so wie auch Filet.

Lucas Figueiredo: Der Linksfuß war eines der begehrtesten Talente der BGL Ligue. Nach dem Abstieg seines Heimatvereins Etzella entschied sich der 20-Jährige für einen Wechsel nach Niederkorn. Den gleichen Weg hatte ein Jahr vor ihm sein ehemaliger Teamkollege Jader Soares eingeschlagen. Figueiredo – der vergangene Saison auf acht Tore und eine Vorlage kam – erhofft sich jedoch mehr Einsatzzeit als Soares.

Kenny Mixtur: Genau wie Jarmouni, muss auch Mixtur den Niederkorner Toptorschützen Filet ersetzen. Der 20-Jährige erzielte vergangene Saison elf Treffer für die Reserven von Le Havre AC in der National 3 und besticht vor allem durch seine Schnelligkeit. Der Mann von der Karibikinsel Guadeloupe ist demnach die perfekte Alternative zu Jarmouni, der eher wie ein klassischer Mittelstürmer agiert.

Soiyir Sanali: Ein sehr interessanter Spieler. Sanali ist schnell und explosiv, wurde u.a. bei Paris Saint-Germain und bei Stoke City ausgebildet. Vergangene Saison machte der kleine Rechtsaußen durch fünf Tore und zwei Vorlagen für SO Romorantin in der vierten französischen Liga auf sich aufmerksam. Danach wurde der 21-Jährige zum ersten Mal in die komorische Nationalmannschaft berufen.

Chris Lybohy: Der Vogel-Ersatz. Lybohy war Kapitän und Führungspersönlichkeit beim französischen Viertligisten Canet Roussillon. Der 29-Jährige beschrieb sich selbst bei seiner Präsentation als ein Spieler mit „Leadership, Kampfgeist und Siegeswillen“. Das verspricht.

Omar Natami: Nach dem Versuch, als Profi im Ausland Fuß zu fassen, kehrt der Mittelfeldspieler nach Luxemburg zurück. Die vergangenen beiden Saisons verbrachte der 24-Jährige bei Jammerbugt FC (Dänemark) und bei Jönköpings Södra IF (Schweden). Natami ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar.

Gilson Delgado: Bringt all seine Erfahrung nach Niederkorn mit. Nach einem halben Jahr in Wiltz will Delgado wieder vorne mitspielen. Der 30-Jährige kann defensiv polyvalent eingesetzt werden und ist eine gute Alternative für die Progrès-Abwehr.

Dave Turpel: Im Testspiel am vergangenen Samstag gegen die Jeunesse kam der ehemalige Topstürmer kurz zum Einsatz. Seit seinem schweren Autounfall im Jahr 2020 hat Turpel kein Spiel mehr bestritten. Wird er wieder gesund, könnte der Ex-Nationalspieler in der kommenden Saison zum wertvollen Joker werden.

Die wichtigsten Abgänge: Der Mann, der vergangene Saison am häufigsten einnetzte, ist gegangen. Nach einem Jahr auf Leihbasis beim Progrès kehrt Elias Filet zu seinem Stammverein FC Sochaux zurück. Der 21-Jährige hatte vergangene Saison 20 Tore in der BGL Ligue geschossen und sich für höhere Aufgaben in der Ligue 2 empfohlen. Ersetzen sollen den Franzosen, wie oben beschrieben, Walid Jarmouni und Kenny Mixtur. Wie fast jede Saison musste der Progrès auch diesmal einen Last-Minute-Abgang verkraften. Der offensive Mittelfeldspieler Bilal Hend hat sich nach eineinhalb Jahren bei den Gelb-Schwarzen dem französischen Drittligisten FC Versailles angeschlossen. Der 23-Jährige hatte vergangenes Jahr immerhin zehn Tore und fünf Vorlagen zu der Vize-Meisterschaft beigesteuert. Mit Ben Vogel verließ ein weiterer Stammspieler den Verein. Der defensive Mittelfeldspieler wurde auf seiner Position jedoch durch Chris Lybohy ersetzt. Mit Antonio Luisi verließ ein Joker Niederkorn. Ryan Klapp, Yannick Cervellera und Conrad Azong spielten vergangene Saison nur selten eine richtige Rolle.