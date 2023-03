Für Kirgisistan im Einsatz: Kai Merk (in Weiß)

Die FLF-Auswahl trifft am Donnerstag auf die Slowakei und am Sonntag auf Portugal. Doch das sind nicht die einzigen Nationalspieler aus Luxemburg, die international im Einsatz sind. In der BGL Ligue gibt es mittlerweile gut ein halbes Dutzend Auswahlspieler aus den unterschiedlichsten Ländern.

Die aktuelle Form der Union Titus Petingen hat auch im Ausland für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor fünf Wochen war der gambische Nationaltrainer Tom Saintfiet in Luxemburg zu Gast, um den Petinger Innenverteidiger Marian Sarr zu beobachten. Ein Spiel reichte und der Belgier war von den Fähigkeiten des ehemaligen Dortmunders überzeugt. Im Doppelvergleich gegen Mali wird Sarr voraussichtlich zum ersten Mal für die gambische Nationalmannschaft auflaufen. Dort trifft er auf einen Gegner aus der BGL Ligue, denn der neue Düdelinger Abwehrspieler Ismaël Sidibé wurde auch für die beiden Afrikameisterschaft-Qualifikationsspiele nominiert. Genau wie Sarr, könnte Sidibé seine A-Länderspielpremiere für sein Land feiern.

Mit Kai Merk kommt ein weiterer Petinger in den Genuss einer Nominierung. Der Stürmer, der in dieser Saison bereits elfmal getroffen hat, ist Teil der kirgisischen Nationalmannschaft, die in zwei Freundschaftsspielen auf Myanmar und Indien treffen wird. Nach längerer Wartezeit hatte Merk erst kürzlich seinen kirgisischen Pass erhalten.

Sylvio Ouassiero hat bereits vier Länderspiele auf dem Buckel. Der F91-Außenverteidiger wurde auch diesmal für Madagaskar nominiert und wird mit seinen Teamkollegen in der Afrikameisterschaft-Qualifikation auf die zentralafrikanische Republik treffen. Und auch in dieser Partie kommt es zu einem BGL-Ligue-Duell. Der Wiltzer Verteidiger Peter Guinari wird nämlich auf der Gegenseite auflaufen.

Im gleiche Wettbewerb wird der neue Jeunesse-Angreifer Ahmed Mogni mit den Komoren auf die Elfenbeinküste und Lesotho treffen. Der 31-Jährige könnte seinen 25. Länderspieleinsatz feiern.

Alle diese Spieler haben übrigens eins gemeinsam. Sie verpassen die Fortsetzung der BGL Ligue. Der nächste Spieltag ist nämlich bereits für den kommenden Mittwoch terminiert. Am Tag davor sind sie jedoch noch alle mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Der nationale Fußballverband FLF muss sich also demnächst die Frage stellen, ob nicht auch Rücksicht auf diese Auswahlspieler genommen werden muss.