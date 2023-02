Das erste Budapester Derby lief für Tim Hall nicht nach Maß. In Belgien bleibt die Union Saint-Gilloise mit Anthony Moris weiterhin ungeschlagen.

In der Startelf: 89 Minuten stand Leandro Barreiro am Samstag auf dem Platz. Mainz 05 musste sich mit 1:2 gegen Union Berlin geschlagen geben.

Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach) kam an diesem Wochenende bei der U23 zum Einsatz und stand nicht im Bundesligakader. Der Angreifer stand 63 Minuten beim 3:1-Sieg in der Regionalliga West gegen Fortuna Düsseldorf II auf dem Platz.

Gerson Rodrigues stand 90 Minuten auf dem Platz, konnte die 0:2-Niederlage von Al-Wehda gegen Al-Fayha in der ersten saudi-arabischen Liga jedoch nicht verhindern.

Auch in seinem zweiten Spiel für Ujpest hatte Tim Hall Pech. Der Verteidiger brachte den Erzrivalen Ferencvaros im Derby durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte sah der 25-Jährige die Gelbe Karte. Ujpest unterlag am Ende mit 1:3. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein hatte Hall den Ball unglücklich an die Hand bekommen und der Schiedsrichter hatte auf Elfmeter entschieden.

In der Jupiler League holten Anthony Moris und die Union Saint-Gilloise lockere drei Punkte gegen Zulte-Waregem (4:0). Die Brüsseler festigten damit ihren zweiten Platz. Anthony Moris ließ zum vierten Mal in Folge kein Gegentor zu.

Bereits am Freitag hatte sich Sparta Rotterdam mit einem 0:0-Remis von Fortuna Sittard getrennt. Mica Pinto zeigte wieder einmal einen guten Auftritt auf seiner linken Abwehrseite.

Eingewechselt: Florian Bohnert wurde am Freitag bei der 1:3-Niederlage des SC Bastia gegen SM Caen in der 70. Minute eingewechselt.

Nicht im Einsatz: Dirk Carlson hat weiterhin einen schweren Stand unter Den Haags neuem Trainer Dick Advocaat. Der ehemalige Bondscoach ließ den Luxemburger auch gegen NAC Breda 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Nach drei Bundesliga-Einsätzen in Folge musste sich Mathias Olesen (1. FC Köln) beim 0:0 gegen RB Leipzig mit einem Bankplatz begnügen. Eine Etage tiefer stand Sébastien Thill bei der 0:2-Niederlage von Hansa Rostock gegen den Hamburger SV nicht im Spieltagskader.

In der Vorbereitung: Für Marvin Martins und die Austria Wien beginnt die Rückrunde am kommenden Sonntag mit dem Duell gegen Austria Klagenfurt. Enes Mahmutovic und ZSKA Sofia holten sich am Sonntag gegen den FK Pirin den letzten Feinschliff vor der am kommenden Sonntag startenden Rückrunde. Gegner ist dann Beroe Stara Zagora.

Vahid Selimovic bestritt mit seinem neuen Verein ND Gorica ein Testspiel gegen Aluminij. Die erste slowenische Liga nimmt ihren Spielbetrieb kommendes Wochenende wieder auf.

Lars Gerson feierte am Sonntag seinen 33. Geburtstag und befindet sich mit Kongsvinger IL in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die zweite norwegische Liga beginnt am 10. April.

Am Montag: Ob es bereits zum großen Debüt von Danel Sinani für seinen neuen Verein Wigan Athletic kommen wird, ist noch nicht bekannt. Der Tabellenletzte der Championship bekommt es am Montag um 21.00 Uhr mit den Blackburn Rovers zu tun.

Olivier Thill und Eyüpspor treffen um 18.00 Uhr auf Bodrumspor. In einem Freundschaftsspiel bekommt es Vincent Thill (AIK Solna) mit der U23 von Premier-League-Klub Brentford FC zu tun (Anstoß: 20.30 Uhr). Spartak Moskau trifft in einem Testspiel auf Krasnodar. Ob Christopher Martins nach seiner Verletzung wieder einsatzfähig ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Waldhof Mannheim will sich gegen den SC Verl (19.00 Uhr) weiter in der Tabelle nach vorne pirschen. Die Mannschaft von Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans kann durch einen Sieg den 1. FC Saarbrücken in der Tabelle überholen und Platz vier einnehmen. Der 1. FCS verlor am Samstag das Saarland-Derby deutlich mit 0:4 gegen die SV Elversberg. Letztgenannte führen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an und peilen den erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga an.

Auf der Trainerbank: Gegen seinen ehemaligen Verein den FC Thun musste Jeff Saibene (Xamax Neuchâtel) eine 0:1-Niederlage einstecken.