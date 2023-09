Am Wochenende steht die erste Runde des Pokals an, in der auch Mannschaften aus der BGL Ligue vertreten sind. Einige Mannschaften der Elite laufen im 1/32-Finale Gefahr, einen unruhigen Nachmittag zu erleben. Dafür könnten unter anderem einige sehr treffsichere Angreifer aus der ersten Division sorgen.

Am Samstag geht die Reise für die Jeunesse Esch nach Schengen. Für zwei Ehemalige des Rekordmeisters kommt es zu einem Wiedersehen. Aydine Correia und Romeo Wétié trugen in der Vergangenheit bereits „bianconeri“. Schengen steht derzeit auf dem letzten Platz der ersten Division und wird in dieser Saison wohl um den Klassenerhalt kämpfen. Trotzdem dürfen die Escher die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Deutlich mehr Gefahr kommt auf Petingen zu. Die Mannschaft von Trainer Yannick Kakoko befindet sich derzeit im Formtief. Gegner am Sonntag ist Bissen. Der Verein von der Atert dominiert derzeit den ersten Bezirk der ersten Division. In sechs Spielen sprangen 16 Punkte und 23 Tore heraus. Der Sturm der Bissener ist das Prunkstück. Der ehemalige Nationalspieler Dan da Mota läuft mittlerweile für die Mannschaft auf, in der sein Bruder Patrick Co-Trainer ist. Mit Fine Bop steht ein weiterer bekannter Stürmer in den Reihen des FC Atert. In den vergangenen zwei Jahren erzielte der Senegalese 59 Tore in der Ehrenpromotion. Diese Saison stehen bereits acht Tore zu Buche.

Ein weiterer interessanter Stürmer der ersten Division läuft für den FC Bastendorf auf. Ken Schmit führt die Torschützenliste mit zehn Treffern an. Dabei spielte der 23-Jährige vor zwei Jahren noch in der dritten Division bei Christnach-Waldbillig. Welches Potenzial in ihm steckt, kann Schmitz am Sonntag gegen die Fola zeigen und sich vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen. Eigentlich könnte es keinen besseren Gegner für Bastendorf geben. Die Escher haben ihre sechs vergangenen Spiele in der BGL Ligue verloren und befinden sich in der Ergebnis-Krise.

Aufpassen muss auch Käerjeng gegen EP-Absteiger Schieren. Die Mannschaft aus dem Kanton Diekirch hat aktuell zwar eine wacklige Abwehr, aber bereits 18 Tore in sechs Spielen erzielt. Die UNK sollte jedoch nach ihrem ersten Saisonsieg mit breiter Brust in Richtung Norden reisen. Pikant: Schieren kann sich derzeit auf die Tore des 20-jährigen Talents Tiago Rodrigues verlassen (neun Saisontreffer), der u.a. beim Käerjenger Erzrivalen Petingen ausgebildet wurde.

Für eine Überraschung kommt auch Erstdivisionär Useldingen in Frage. Der Gegner der Monnericher ist Aufstiegskandidat und hat mit Joao Morgado (7 Tore) einen treffsicheren Stürmer.

Ohne Niederlage in der ersten Division sind Junglinster und Sandweiler, die es mit Wiltz beziehungsweise mit Canach zu tun bekommen und den Sprung ins 1/16-Finale mit Sicherheit anpeilen.

Letzte Vertreter der dritten Division sind Schouweiler und Heiderscheid-Eschdorf. Die Mannschaft aus dem Norden hat einen dicken Brocken erwischt. Am Sonntag ist der Progrès Niederkorn zu Gast. Die Etoile Sportive ihrerseits trifft auf Walferdingen.

Titelverteidiger Déifferdeng 03 bekommt es mit Luxembourg-City zu tun. Der Hauptstadtverein (Ex RM Hamm Benfica) spielt mittlerweile in der ersten Division und muss eine Topleistung auf den Platz bringen, um den aktuellen Leader der BGL Ligue in Gefahr bringen zu können.

Obwohl Sanem derzeit nur in der zweiten Division vertreten ist, steckt Talent in der Mannschaft von Trainer Sergio Ferreira. Der Verein aus dem Süden wird versuchen, am Sonntag den Racing Luxemburg zu stürzen.