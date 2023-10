„Do or die“ heißt es am Freitag und am Montag für die FLF-Auswahl. Die vorentscheidenden Duelle in der EM-Qualifikation gegen Island und die Slowakei stehen an. Das Tageblatt nimmt vor diesen Spielen die Form der „Roten Löwen“ unter die Lupe.

Die Formstarken

Leandro Barreiro: Keiner ist derzeit mehr im Saft als der Mittelfeldspieler von Mainz 05. Das Laufwunder stand an allen sieben Bundesliga-Spieltagen 90 Minuten auf dem Platz. 81 Kilometer spulte der 23-Jährige in dieser Zeit ab.

Anthony Moris: Der Torwart kann mit breiter Brust zur Nationalmannschaft reisen. In der Jupiler League steht er mit der Union Saint-Gilloise auf dem ersten Platz und in der Europa League konnte Moris unter anderem gegen den FC Liverpool wertvollen internationalen Rhythmus sammeln.

Christopher Martins: In seiner bisherigen Karriere war er nur selten während einer Saison beschwerdefrei. Bisher blieb Martins von Verletzungen verschont und ist zudem einer der Leistungsträger bei Spartak Moskau. Bereits zweimal konnte er sich in die Torschützenliste eintragen.

Marvin Martins: Der Rechtsverteidiger kommt bei Austria Wien in der Dreierkette als Innenverteidiger zum Einsatz und ist in dieser gesetzt.

Maxime Chanot: Seine Rückkehr nach Frankreich ist bisher vom Erfolg gekrönt. In sechs Partien seit seinem Wechsel sammelte der AC Ajaccio neun Punkte und hielt zuletzt dreimal in Folge die Null. Vorteil: Chanot reist ohne Jetlag zur Nationalmannschaft.

Seid Korac: Der junge Verteidiger ist zwar in der Nationalmannschaft nur Ersatz, ist aber beim schwedischen Erstligisten Degerfors IF Stammspieler und damit voll im Rhythmus.

Mica Pinto: Woche für Woche spult der kleine Linksverteidiger sein Pensum ab und gehört damit zu den großen Konstanten bei Vitesse Arnheim.

Die Soliden

Lars Gerson: Die Saison neigt sich in Norwegen für den Routinier dem Ende zu. Nach 24 Spielen in Folge durfte Gerson am vergangenen Wochenende wegen einer Sperre pausieren und sollte ausgeruht zur Nationalmannschaft gereist sein.

Enes Mahmutovic: Bei ZSKA Sofia zählt man wieder auf den Luxemburger. Nach drei Minuten Einsatzzeit an acht Spieltagen stand der Abwehrspieler an den zwei vergangenen Wochenenden wieder in der Startelf.

Ralph Schon: Der 33-Jährige ist weiterhin eine verlässliche Nummer eins beim FC Wiltz 71.

Timothé Rupil: Bei den Reserven in der Regionalliga ist der Mittelfeldspieler gesetzt. Zuletzt konnte er mit einem Tor und einem Assist überzeugen.

Yvandro Borges: Den Sprung in das Spieltagsaufgebot des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach schaffte der 19-Jährige nur viermal. Nationaltrainer Luc Holtz gibt ihm jedoch das nötige Vertrauen und deshalb kann man damit rechnen, dass Borges Leistung zeigen wird.

Olivier Thill: Die Form, die er vor seinem Kreuzbandriss hatte, hat der Mittelfeldspieler noch nicht wiedergefunden. Beim türkischen Zweitligisten gehört Thill aber zu den Konstanten im Mittelfeld.

Sébastien Thill: Sein Wechsel von Hansa Rostock zu Stal Rzeszow tut dem Mittelfeldspieler gut. Der Luxemburger hat dem polnischen Zweitligisten Stabilität gebracht. Mit Thill in der Startelf gewann Stal zuletzt dreimal in Folge. Die spektakulären Ausreißer fehlen bisher aber noch.

Vincent Thill: In Aserbaidschan beim FK Sabah ist der Offensivakteur gesetzt. Zum Entscheidungsspieler ist der 23-Jährige jedoch noch nicht geworden.

Alessio Curci: Beim belgischen Zweitligisten Francs Borains wird der schnelle Angreifer immer wieder als Joker eingesetzt. Eine Rolle, die er wohl auch in der Nationalmannschaft bekleiden wird.

Die Sorgenkinder

Laurent Jans: Der Kapitän der FLF-Auswahl plagt sich mit einer Verletzung herum und hofft, gegen Island einsatzfähig zu sein. Da Jans aber zuletzt zweimal nacheinander passen musste, wird es ein Wettlauf um die Zeit.

Mathias Olesen: 15 Minuten spielte der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln am vergangenen Wochenende. Nach seiner Oberschenkelverletzung scheint er noch nicht bereit zu sein, eine Partie über 90 Minuten zu bestreiten.

Danel Sinani: In der Nationalmannschaft kann man sich auf Sinani verlassen. Der Angreifer ist meistens einer der Besten. Allerdings kommt er bei seinem neuen Verein FC St. Pauli derzeit überhaupt nicht zum Zug und reist ohne Spielpraxis an.

Gerson Rodrigues: Der Stürmer fiel drei Wochen wegen einer Ischio-Verletzung aus, stand am vergangenen Wochenende aber wieder im Aufgebot von Sivasspor.

Auch noch dabei

James Rodrigues (Venedig U19/I), Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach/U19), Eldin Dzogovic (1. FC Magedburg) und Aiman Dardari (Mainz 05 U19) stehen auch noch im Aufgebot, haben aber geringere Chancen auf einen Einsatz als die anderen aufgezählten Spieler.