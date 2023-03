Fußballnationaltrainer Luc Holtz hat am Donnerstag das Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei (23.3. in Trnava) und Portugal (26.3.) bekannt gegeben. Der 53-Jährige kann sich auf die Rückkehr von Mittelfeldmotor Christopher Martins freuen und hat wieder Tim Hall nominiert.

Nach seinem Adduktorenabriss stand Christopher Martins seit Anfang September 2022 nicht mehr auf dem Platz. Im Februar meldete er sich zurück und erzielte in den ersten fünf Spielen für seinen Klub Spartak Moskau gleich zwei Tore. Mit Martins kehrt vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Slowakei und Portugal ein wichtiges Puzzleteil in die Mannschaft zurück.

Auch Tim Hall feiert nach längerer Abwesenheit sein Comeback im FLF-Kader.

Nicht nominiert wurde Türkei-Profi Olivier Thill (Eyüpspor). Der Mittelfeldspieler wurde nach Unstimmigkeiten mit Holtz bis auf Weiteres aus dem Kader verbannt (das Tageblatt berichtete).

Die Nationalmannschaft beginnt ihr Trainingslager an diesem Wochenende. Am kommenden Mittwoch reist die FLF-Formation in die Slowakei, wo am Tag danach das erste Spiel der EM-Qualifikationsgruppe J stattfinden wird. Weitere Gruppengegner sind Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island und Liechtenstein.

Das Aufgebot Tor: Anthony Moris (Union Saint Gilloise/B), Ralph Schon (Wiltz), Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach U19/D)

Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/AUT), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Lars Gerson (Kongsvinger IL/NOR), Mica Pinto (Sparta Rotterdam/NL), Laurent Jans (Waldhof Mannheim/D), Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia/BUL), Tim Hall (Ujpest/UNG), Edin Dzogovic (1. FC Magdeburg)

Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz 05/D), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Florian Bohnert (SC Bastia/F), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Danel Sinani (Wigan Athletic/ENG), Vincent Thill (AIK Solna/SWE), Sébastien Thill (Hansa Rostock/D), Dejvid Sinani (F91), Timothé Rupil (Mainz 05)

Angriff: Gerson Rodrigues (Al Wehda/KSA), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz 05 U23/D)