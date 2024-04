Großes Pech für den jungen FLF-Nationalspieler Yvandro Borges: Der 19-jährige Offensivspieler, der im Winter von Borussia Mönchengladbach an NEC Nijmegen ausgeliehen wurde, erlitt am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie.

Nationalspieler Yvandro Borges war am Dienstag in Sittard in der Pause eingewechselt worden – musste aber vor Abpfiff des Liga-Duells noch verletzt vom Platz. Am Freitagmorgen die ernüchternde Diagnose: Der 19-jährige Luxemburger zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang ausfallen. „Das ist eine bittere Nachricht für Yvandro. Wir wünschen ihm alles Gute bei seiner Genesung und werden ihn bei seinem Comeback in allen Belangen unterstützen“, wird Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf der Vereinsseite zitiert.

Borges war im Winter auf der Suche nach mehr Spielpraxis von den Fohlen an die Niederländer ausgeliehen worden. Er wird jetzt nach Gladbach zurückkehren, um mit dem Medizinstab des Bundesligisten am Comeback zu arbeiten.

Borges ist derzeit der zweite Nationalspieler, der einen Kreuzbandriss erlitten hat: Vincent Thill verpasste die Play-offs aus gleichem Grund.