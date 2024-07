Conference League / 2:6-Niederlage: Kalte Dusche für F91 gegen BK Häcken

Der F91 Düdelingen musste sich in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League im Hinspiel gegen BK Häcken klar mit 2:6 geschlagen geben. Nach frühem Rückstand konnte die Mannschaft von Marco Martino zwar noch zweimal zum Anschluss treffen, wurde aber auf der Gegenseite sofort wieder eiskalt erwischt. Der F91 steht damit vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in Göteborg vor dem Aus.

Nachdem sich der F91 Düdelingen in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League souverän gegen Atlétic Escaldes (AND) behauptet hatte, wartete in der zweiten Runde mit BK Häcken aus Schweden eine weitaus größere Herausforderung. Die Mannschaft von Trainer Marco Martino stand am Donnerstagabend im Hinspiel einem Gegner mit größerer individueller und kollektiver Qualität gegenüber.

Der F91-Coach vertraute für diese Aufgabe der gleichen Startelf wie vor einer Woche – und seine Mannschaft begann die Partie mutig und versuchte den Gegner früh unter Druck zu setzen. Die erste gefährliche Aktion ging so auch auf das Konto der Hausherren. Bah fasste sich in der sechsten Minute ein Herz von der Strafraumgrenze, sein Schuss prallte allerdings an der Latte ab. Und mit der direkten Gegenaktion wurde Düdelingen dann eiskalt erwischt. Amane schickte Inoussa auf links zum Konter – und der Flügelspieler ließ F91-Schlussmann Desprez mit seinem Schuss keine Chance und traf zum 0:1. In der 20. Minute zappelte der Ball dann erneut im Netz, der Schiedsrichter pfiff das Tor allerdings aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels an Delorge zurück. Nach dem anschließenden Freistoß von Keeper Desprez schnappte sich Häcken aber sofort wieder den Ball und Layouni bestrafte Düdelingen mit dem 0:2.

Der F91 kämpfte sich nach dem Rückstand nach und nach zurück in die Partie – und wurde in der 32. Minute auch belohnt: Nach einer Ecke holte Rygaard F91-Verteidiger Decker im Strafraum von den Beinen und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Hadji verwandelte zum 1:2. Nach dem Anschlusstreffer folgte allerdings der sofortige Rückschlag. Youssef brachte einen Freistoß aus dem Mittelfeld im Düdelinger Tor unter, Schlussmann Desprez machte dabei keine gute Figur.

Hadji verwandelt zwei Elfmeter

Die Mannschaft von Trainer Martino zeigte sich von dem dritten schwedischen Treffer aber nicht geschockt, sondern versuchte sofort wieder mutig nach vorne zu spielen, und kam so auch zu einigen gefährlichen Aktionen. Häcken-Schlussmann Abrahamsson verhinderte in der 39. Minute mit einer Glanzparade den erneuten Anschluss. Wenig später war der schwedische Torhüter dann aber machtlos: Hadji brachte einen weiteren Elfmeter souverän im schwedischen Tor unter. Vorangegangen war ein Handspiel im Strafraum von Verteidiger Lundqvist. Die Düdelinger Freude währte allerdings erneut nicht lange, denn BK Häcken stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die Hausherren einen Eckball nicht klären und Layouni netzte zum 2:4 ein.

Der F91 um Bruno Freire hatte in Zweikämpfen oft das Nachsehen Foto: Editpress/Gerry Schmit

Düdelingen drückte nach dem Seitenwechsel wieder aufs Tempo und versuchte noch mal zum Anschluss zu kommen. Martino nahm dafür in der 57. Minute einen Doppelwechsel vor und brachte für Englaro und Bah das Duo Schaus und Benkhedim ins Spiel. Gerade als der F91 dann wieder gut in der Partie war, kam der erneute Rückschlag. Der unglückliche Schlussmann Desprez kam in der 60. Minute aus seinem Tor heraus, verschätzte sich dabei aber und konnte den anschließenden Gegentreffer durch Youssef zum 2:5 nicht mehr verhindern. Einen Schockmoment gab es kurze Zeit später: Der Düdelinger Torwart blieb nach einem Zusammenprall für mehrere Minuten am Boden liegen und musste behandelt werden. Er konnte zwar anschließend noch für kurze Zeit weitermachen, ging aber wenig später erneut zu Boden, sodass Martino zu einem Wechsel zwischen den Pfosten gezwungen war.

Der F91 konnte sich in der Schlussphase dann noch einige Chancen herausspielen, scheiterte jedoch immer wieder am starken schwedischen Schlussmann. Jubeln tat am Ende wieder der Gegner. Der eingewechselte Hrstic stellte in der 89. Minute den 2:6-Endstand her.

Statistik F91 Düdelingen: Desprez (74. Esposito) – Delorge, Decker, Zrankeon, Stumpf, Kirch – Freire, Englaro (57. Schaus) – Bah (57. Benkhedim), Bojic (84. Rotundo) – Hadji (84. Luisi)

BK Häcken: Abrahamsson – Lindahl, Hovland, Lode (81. Hammar), Lundqvist – Rygaard (65. Dahbo), Gustafson, Amane – Layouni (65. Agbonifo), Youssef (81. Hrstic), Inoussa (81. Nioule)

Schiedsrichter: Bandic – Tesanovic, Mulasmajic (BIH)

Gelbe Karten: Stumpf, Englaro, Zrankeon, Decker, Kirch – Rygaard, Lundqvist

Torfolge: 0:1 Inoussa (6.), 0:2 Layouni (21.), 1:2 Hadji (32./Foulelfmeter), 1:3 Youssef (35.), 2:3 Hadji (44./Handelfmeter), 2:4 Layouni (45.+1), 2:5 Youssef (60.), 2:6 Hrstic (89.)

Zuschauer: 1.176 zahlende