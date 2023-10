Bei den Nationalwahlen haben sich 36 Bürgermeister aufgestellt. Doch wie gut haben sie abgeschnitten? Das Tageblatt hat sich die Kandidaten genauer angeschaut.

Bürgermeister sind üblicherweise im ständigen Kontakt mit den Bürgern ihrer Gemeinde. Das gibt ihnen auch bei Nationalwahlen einen Heimvorteil – in ihren Kommunen wurden die meisten der Politiker nämlich in die Top drei gewählt. Und auch in ihrem Bezirk schnitten sie gut ab. Der Mamer Bürgermeister Gilles Roth (CSV) wurde im Süden Zweiter. Der Bürgermeister aus Grevenmacher, Léon Gloden (CSV), konnte sich im Osten ebenfalls den zweiten Platz sichern. Charel Weiler (CSV), Bürgermeister in Diekirch, platzierte sich im Norden als Dritter.

Das Tageblatt hat eine Liste der Luxemburger Bürgermeister zusammengestellt. Wie haben sie sich in ihrem Bezirk geschlagen? Und wie viele Menschen in ihrer Gemeinde haben für sie gestimmt? Ein Blick auf die Grafik liefert die Antworten.

Grafiken: Cédric Feyereisen