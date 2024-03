Nach dem nassen Winter erwacht das Frühjahr in vollen Schritten. Kein Wunder, die Vogelwelt wird aktiv, man hört es schon morgens beim Öffnen der Haustür.

Meise, Spatz und Co. beginnen bei den ersten warmen Frühlingstagen mit der Balz und suchen passende Nistmöglichkeiten. Dabei entsteht oft Konkurrenz, nicht immer gilt: „Wer zuerst kommt …“

Nistkästen können in einer Höhe von 1,8 bis 2,0 Metern aufgehängt werden. Egal ob der Kasten freihängend an einem Baum oder Haus befestigt wird, er muss vor Katzen und Mardern sicher sein. Wichtig ist auch, dass er sich öffnen lässt, um nach der Brutzeit das alte Nest zu entfernen. Geeignet sind Materialien, die atmen können, sodass sich während des Brütens kein Kondenswasser bildet, ideal sind Holz oder Holzbeton, wobei Holzbeton wesentlich langlebiger und deshalb auch etwas teurer ist.

Nein, im Vogelleben gilt oft auch die Hackregel. So kann die kleine Blaumeise (Blomees) in Nistkästen schlüpfen, die nur 26 mm Lochgröße haben. Hier kommt weder die etwas größere Kohlmeise (Schielmees) noch der Spatz herein, andererseits kann sie schon bewohnte Höhlen durch ihr aggressives Verhalten freihacken, was für den Bewohner mitunter auch tödlich enden kann – Hauptsache man findet Wohnraum. Gut, wer jetzt genügend Nistkästen in seinen Garten aufhängt.

natur & ëmwelt Asbl. „natur & ëmwelt Asbl.“ setzt sich für den Schutz des Artenreichtums in einer vielseitigen Natur- und Kulturlandschaft ein, durch Öffentlichkeitsarbeiten, Beratung, praktische, wissenschaftliche und politische Arbeit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. „natur & ëmwelt Asbl.“ hat heute rund 10.000 Mitglieder und 40 Partnerverbände. Weitere Infos zu den Aktivitäten und Projekten der Vereinigung finden Sie unter www.naturemwelt.lu.

Wohnraum schaffen

Wer keine alten Bäume mit Höhlen im Garten hat, der kann mit Nistkästen, die auch „natur & ëmwelt“ anbietet, seinen Garten für Vögel attraktiv machen. Ob gekauft oder selbstgebaut, Hauptsache Wohnraum schaffen.

Weiteres Infomaterial, Baupläne zum Selber-Bauen und eine große Auswahl an Nistkästen für Schwalbe, Rotschwanz oder Schnäpper sowie Beratung erhält man bei „natur & ëmwelt“ in Kockelscheuer.