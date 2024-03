Landwirtschaftsministerin Martine Hansen (CSV) ruft in einem Presseschreiben alle Katzenbesitzer auf, sich am Kampf gegen die Vermehrung streunender Katzen zu beteiligen.

Luxemburgs Tierheime sind überfüllt, das „Déierenasyl“ in Gasperich platzt aus allen Nähten. So schlimm, dass Wartelisten eingeführt wurden. Das Landwirtschaftsministerium greift nun durch und hat am Mittwoch einen Aufruf zur Bekämpfung der Verbreitung von streunenden Katzen gestartet. In diesem wendet sich Landwirtschaftsministerin Martine Hansen (CSV) an alle Katzenbesitzer mit der Bitte, sich am Kampf gegen die Vermehrung streunender Katzen zu beteiligen.

„Ein ungewollter Wurf führt oft dazu, dass die Katze oder die Kätzchen ausgesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Katzen können bis zu zweimal im Jahr jeweils bis zu sechs Junge bekommen. Oft wissen überforderte Besitzer nicht, wie sie damit umgehen sollen und sehen als letzten Ausweg das Aussetzen ihrer Tiere. Diese sind dann oft sich selbst überlassen und nicht selten endet das mit dem Tod der Katzen. Die ausgesetzten Vierbeiner vermehren sich auch gern in der freien Wildbahn, was zu einem weiteren Problem in den ohnehin schon überfüllten Tierheimen führt.

„Die Katze ist ein Haustier und kann als solches nicht sich selbst überlassen werden, ohne dass ein potenzielles Risiko für ihre eigene Gesundheit, aber auch für die Allgemeinheit besteht“, warnt das Ministerium im Schreiben. Die Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelbehörde (ALVA) betont in diesem Zusammenhang, Katzen so früh wie möglich kastrieren oder sterilisieren zu lassen, um so die Fortpflanzung der Tiere zu verhindern.

Da das Tierschutzgesetz die Kastration für alle Katzen mit Zugang ins Freie, mit Ausnahme von streunenden Katzen in landwirtschaftlichen Betrieben, vorschreibt, wird empfohlen, bereits beim Erwerb einer Katze mit dem behandelnden Tierarzt den richtigen Zeitpunkt für eine Kastration oder Sterilisation zu bestimmen. Somit können eine unkontrollierte Vermehrung und die damit einhergehenden Probleme vermieden werden.