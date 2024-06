Luxemburg / Letzte Wildkatzen verlieren ihren Lebensraum

Seit Jahrhunderten fesselt das Geheimnis um die europäische Waldkatze (Felis silvestris), die auch als Wildkatze bekannt ist, Naturliebhaber. Diese unauffällige Katze lebt in unseren Wäldern, Wiesen und Lichtungen. Hauptsächlich wurde sie in der Region zwischen dem Ernst- und dem Syrtal beobachtet, im Naturschutzgebiet Groheck in der Nähe von Biwer wurde sie ebenfalls gesichtet.