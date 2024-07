Tipps / Wenn Haustiere reisen: Wie die schönsten Wochen des Jahres stressfrei und tiergerecht verlaufen

Wenn die geliebten Haustiere mit auf Reise sollen, sind einige Vorbereitungen unumgänglich, um ihr Wohl zu gewährleisten. Mit den praktischen Tipps von Tierärztin Simone Mousel wird der Urlaub dieses Jahr stressfrei und tiergerecht verlaufen.

Dr. med. vet. Simone Mousel Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Tageblatt: Wie entscheidet man am besten, ob man Fellnasen mitnehmen oder eher zu Hause lassen sollte?

Dr. med. vet. Simone Mousel: Ob das Haustier mit in den Urlaub kommt oder besser zu Hause bleibt, hängt stark von der Tierart, dem Reiseziel und Transportmittel ab. Bei Hunden sollte man ebenfalls Alter, Gesundheitszustand und Charakter in Betracht ziehen. Die meisten Katzen reisen ungern und sind besser zu Hause versorgt, da sie sehr territorial veranlagt und an fremden Orten oft gestresst sind.

Worauf muss man alles achten, wenn Haustiere mit auf Reise gehen?

Das Wohl des Tieres sollte immer oberste Priorität haben. Falls man Hund oder Katze auf Tour mitnehmen will, sollte man die Tiere von klein auf an ihre Transportbox gewöhnen und sie regelmäßig verreisen lassen. Außerdem sollten Haustiere immer korrekt im Transportmittel gesichert sein und in einer stabilen, verschlossenen Box reisen, damit keine Gefahr der Flucht oder des Verletzens besteht. Bei Zweifeln sollte man immer die Gesundheit des Tieres vor der Abreise durch einen Tierarzt überprüfen lassen.

Ab welchem Alter können Hunde und Katzen verreisen?

Katzen und Hunde dürfen frühestens im Alter von zwölf Lebenswochen gegen Tollwut geimpft werden. Erst drei Wochen nach der Impfung, also mit 15 Wochen, können sie dann ins Ausland reisen. Um die Grenze überschreiten zu dürfen, benötigen sie außerdem einen Mikrochip und einen EU-Heimtierausweis.

Welche Behandlungen müssen noch getätigt werden, wenn man mit den Vierbeinern innerhalb oder außerhalb der EU verreist?

In einigen Ländern innerhalb der EU brauchen Haustiere eine durch den Tierarzt verabreichte und im EU-Heimtierausweis eingetragene Behandlung gegen Echinococcus multilocularis (Fuchsbandwurm). Im Falle einer Reise außerhalb der EU sollte man sich frühzeitig beim Konsulat des betreffenden Landes über die Einreisebedingungen für den Hund oder die Katze informieren. Je nach Land können zusätzliche Impfungen, Antikörper-Titer-Tests, Behandlungen gegen interne und externe Parasiten oder Quarantänebestimmungen nötig sein. Welcher Parasitenschutz sich am besten eignet, hängt vom Reiseziel und vom einzelnen Tier ab. Hierzu sollte man immer Rücksprache mit dem Tierarzt nehmen.

Benötigen Hund und Katze auch eine tierärztliche Gesundheitsbescheinigung?

Für Reisen innerhalb der EU genügt ein EU-Heimtierausweis, außerhalb der EU brauchen Haustiere außerdem eine durch einen Amtstierarzt gegengezeichnete internationale Gesundheitsbescheinigung.

Was muss man eigentlich alles für Fellnasen auf Reisen mitnehmen?

Wenn das Tier Ernährungsumstellungen nicht gut verträgt, sollte man auf jeden Fall Näpfe und Futter mitnehmen. Etwaige Medikamente des Haustieres sollten ebenfalls nicht vergessen werden.

Wie gewährleistet man die Sicherheit der Vierbeiner im Auto?

Haustiere sollten im Auto gut gesichert werden, damit sie sich bei einem Unfall nicht verletzen können. Aus Sicherheitsgründen sollten sie auch während der gesamten Fahrt in ihrer Box verbleiben. Große Hunde reisen oft am besten in einer Gitterbox im Kofferraum. Ein Trenngitter oder -netz kann als Alternative dienen. Katzen sowie kleinere Hunde können hingegen in einer stabilen Transportbox oder Tragetasche auf der Rückbank mit einem Gurtsystem gesichert werden. Darüber hinaus sollten regelmäßig Pausen eingelegt werden, damit Fellnasen etwas trinken können oder auch um Gassi zu gehen.

Was ist zu beachten, wenn man mit Haustieren im Flugzeug unterwegs ist?

Es ist ratsam, sich vorab bei der Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Haustiere zugelassen werden, und unter welchen Bedingungen. Kleinere Hunde mit einem Gewicht von bis zu 8 kg sind in der Kabine erlaubt, während große Hunde in einem vorgesehenen Raum im Frachtbereich untergebracht werden müssen. Hunde und Katzen sollten in einer ausbruchsicheren Transportbox reisen, die ihrer Größe entspricht und von der Fluggesellschaft akzeptiert wird. Außerdem sollte immer darauf geachtet werden, dass das Tier sich darin wohlfühlt.

Wann ist ein Beruhigungsmittel für Haustiere nötig?

Beruhigungsmittel sind in der Regel nicht nötig, wenn Haustiere im Voraus an Transport und Box gewöhnt werden. Falls gestresste oder ängstliche Fellnasen mal doch mitreisen müssen und gelegentlich ein Beruhigungsmittel benötigen, sollte man sich beim Tierarzt informieren, welches Mittel sich für das jeweilige Tier und seinen Gesundheitszustand am besten eignet. Als Alternative zu herkömmlichen Mitteln können zur Reduktion von Angst und Stress synthetische Pheromone verwendet werden. Als Halsband, Spray oder Kausnack können Beruhigungspheromone Entspannungsbotschaften freisetzen und dem Tier helfen, in stressigen Situationen entspannt zu bleiben.

Auf welche Gefahrenquellen muss man im Urlaub achten?

Hunde sind hitzeempfindlich, daher sollte man darauf achten, dass sie keinen Hitzschlag bekommen und sie lieber bei hohen Temperaturen in gekühlten Innenräumen lassen. Darüber hinaus ist es ratsam, sich vor der Abreise beim Tierarzt über die gängigen Erkrankungen und Parasiten am Reiseziel zu informieren und Haustiere, wenn möglich, prophylaktisch gegen eine Übertragung dieser Krankheiten zu schützen.

Können Hunde eigentlich mit ins Schwimmbad oder ans Meer?

Nach dem Baden im Schwimmbecken oder im Meer sollte man Hunde immer mit Leitungswasser abwaschen, um zu verhindern, dass sich Salz oder Chlor in ihr Fell eintrocknet und sie es durch Lecken aufnehmen.

Was muss man beachten, wenn die geliebten Haustiere mal doch zu Hause betreut werden müssen?

Die meisten Katzen sind am glücklichsten, wenn sie in der eigenen Wohnung bleiben können und sich jemand dort um sie kümmert. Falls Haustiere nicht zu Hause betreut werden können, so muss man frühzeitig einen Platz für sie in einer Tierpension buchen. Die von der Pension verlangten Impfungen für das Tier sollten ebenfalls berücksichtigt werden.