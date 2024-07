Sachspende / Angestellte von A&O Shearman kochen für Bedürftige

Zum dritten Jahr in Folge hatte ein Team von 30 Freiwilligen aus der Belegschaft der internationalen Anwaltskanzlei A&O Shearman, koordiniert von Valérie Furgala, Magali Maillot, Fabian Beullekens, Patrick Mischo, Gilles Dall’Agnol und Andreas Hommel, das große Vergnügen, 140 Personen zu bekochen. Normalerweise werden die Speisen im Sozialrestaurant der „Stëmm vun der Strooss“ in Hollerich serviert. Zur Abwechslung wurden die hilfsbedürftigen Menschen vergangene Woche in den schicken Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei auf dem Kirchberg bedient.

Seit 2013 unterstützt A&O Shearman die „Stëmm“ regelmäßig mit Spenden. Dieses Mal wurden unter anderem140 Rucksäcke mit Hygieneartikeln, die von allen Mitarbeitern der Anwaltskanzlei gesammelt wurden, an die Klienten der Organisation verschenkt. Doch auch eine finanzielle Spende in Höhe von 1.000 Euro war dabei.