Italien / Fußballstar Roberto Baggio während EM-Übertragung in seiner Villa überfallen

Einbrecher haben Ex-Fußballnationalspieler Roberto Baggio in seiner Villa in Rom überfallen – und das während der Ausstrahlung des EM-Spiels zwischen Italien und Spanien.

Ausgerechnet während des EM-Spiels zwischen Italien und Spanien ist der italienische Ex-Fußballnationalspieler Roberto Baggio in seiner Villa überfallen und ausgeraubt worden. Laut italienischen Medienberichten vom Freitag guckte Baggio gemeinsam mit seiner Familie am Donnerstagabend gerade das Match, als fünf bewaffnete Einbrecher in die Villa nahe Vicenza im Norden des Landes eindrangen. Baggio habe sich den Männern entgegengestellt, sei jedoch von einem der Einbrecher mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen worden.

Anschließend sperrten die Eindringlinge Baggio und seine Familie den Berichten zufolge in ein Zimmer und durchsuchten die Villa nach Bargeld und Schmuck. Laut der Zeitung „Corriere della Sera“ dauerte der Einbruch etwa 40 Minuten. Nachdem Baggio sicher gewesen sei, dass die Einbrecher fort waren, habe er die Tür des Zimmers aufgebrochen und die Polizei gerufen.

Baggio wurde den Berichten zufolge ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Platzwunde an der Stirn genäht werden musste.

Roberto Baggio wurde 1994 mit der italienischen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister und spielte in seiner Karriere für Clubs wie Juventus Turin, Inter Mailand und AC Mailand. 1993 wurde er Fifa-Weltfußballer und als Europas Fußballer des Jahres mit dem Goldenen Fußball ausgezeichnet.