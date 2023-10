Seitdem das Anliefern von Heizöl per Bahn an den in Colmar-Berg ansässigen Reifenhersteller Ende der 90er Jahre eingestellt wurde, werden über diese Bahnstrecke nur noch etwa einmal pro Woche Stahlcoils zur „Neelfabrik“ nach Bissen geliefert. Derzeit wird die Bahnstrecke am Bahnhof Colmar-Usines umgebaut, um als Umschlagplatz für am Bahnhof Ettelbrück gebrauchtes Material genutzt zu werden. Dieses Projekt wird zu einer Steigerung des Zugverkehrs auf dieser Bahnstrecke führen, sodass der vorhandene Fußgängerweg über die Gleise aus Sicherheitsbedenken so nicht mehr genutzt werden kann. Offensichtlich haben es die Planer jedoch vergessen, die Fußgänger mit einzubeziehen.

Seit etwa zwei Jahren wird am Gleisunterbau auf der Strecke bis Colmar-Usines gearbeitet, was mit sich brachte, dass die Schienen über Wochen nicht genutzt werden konnten. Dieser Umstand hätte sinnvoll genutzt werden können, um einen Fußgängertunnel in dieser Zeit zu bauen. Die Problematik des Fußgängerübergangs war sicherlich bereits vor den Gleisarbeiten bekannt.

Nun wurde der vergessene Tunnel einfach durch eine Fußgängerbrücke (30 Stufen hoch und 30 Stufen runter) ersetzt und ein neues Fußgängertunnelprojekt soll ausgearbeitet werden. Den bei diesem Projekt vergessenen Fußgängertunnel mit einer Fußgängerbrücke zu ersetzen, ist an Inkompetenz kaum zu überbieten. Wie sollen Kinder, Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen sowie Menschen mit eingeschränkter Mobilität diese Fußgängerbrücke, welche keinen Fahrstuhl aufweist, benutzen. Die einzige Alternative, einen kilometerweiten Umweg gehen, um zu dem Schul- und Sportkomplex sowie dem Park zu gelangen.

Offensichtlich schafft es die CFL noch immer nicht, ihre Projekte so zu planen und auszuarbeiten, dass für alle Betroffenen eine Lösung gefunden werden kann. Hier wurden die Menschen ganz einfach vergessen.