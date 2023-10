L’Union européenne est championne de l’introduction de nouvelles règles budgétaires, et ceci depuis 31 ans. Et le résultat, à chaque nouvelle réglementation était le même, la division entre les Etats membres de l’Union européenne s’est fait ressentir. Parler de désunion n’est pas exagéré. C’est à ces occasions que l’on voit à quel point les intérêts financiers et économiques au sein de l’Union européenne sont différents.

Depuis 2022 la discipline budgétaire, si discipline il y avait, se caractérise par un laisser-aller „à qui mieux mieux“ l’excuse officielle étant qu’il fallait laisser chacun sa façon de faire face aux conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine.

A partir du 1er janvier 2024 la gouvernance budgétaire serait de nouveau appliquée. Maintenir un déficit sous les 3% du PIB et l’endettement sous les 60%, tel que le prévoyait le traité de Maastricht.

Alors pourquoi une nouvelle règlementation? Elle est devenue nécessaire du fait que la gouvernance est devenue trop complexe à force de réformer, entraînant un manque de transparence. Il s’agit en outre de permettre aux Etats de pouvoir „comptabiliser“ leurs dépenses militaires adaptées et donc en augmentation.

Une chose est claire: il n’y aura pas d’unanimité. Il y aura une solidarité financière pour éviter qu’un Etat surendetté ne mette en danger la monnaie unique, l’euro, la monnaie du capital.

Tout est déjà prévu, les uns auront leur costume sur mesure et les autres se contenteront du prêt-à-porter.

Quant aux mesures d’austérité à prendre, elles toucheront hélas les classes salariales en premier!