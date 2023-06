Wéi kënne mer vu Würd an engem lëtzebuergeschen Déiereschutzgesetz schwätzen, wann Déieren emol net méi essentiell Hëllef ugebuede gëtt? Déieren, déi net adoptéiert ginn, well se krank oder al sinn, bräichten en Doheem ouni Zwinger. Dee Moment wier nees Plaz fir Déieren an den Asiler, déi säit engem Joer iwwerlaf sinn.

Et fillt sech schrecklech un, en Déier, wat an net aartgerechte Conditiounen an doduerch oft verhalensopfälleg ginn ass, mussen anzeschléiferen, well et an onsem Land keng Infrastruktur gëtt, fir esou Muppen opzehuelen a mat hinnen adäquat kënnen ze schaffen, fir se ze sozialiséieren asw. Natierlech klappt et net an all Fall, mee all Déier huet eng Chance verdingt.

Als kleng Asbl huet Amiavy net déi finanziell Mëttel, fir en Haus mat Terrain kënnen ze lounen, mee d’Asbl huet elo emol ugefaang, deenen Déieren, déi keng Chance am Liewen haten, eng lescht Plaz anzeriichten, wou se wéinstens mat Dignitéit kënne bäigesat ginn. Wéi de Pumba, deen e puer Mol gebass a keen Ënnerdaach fonnt huet. D’Kika, wat krank a net adoptéiert gouf, wat awer d’Chance hat, de Rescht vu sengem Liewe bei enger Fleegefamill ze bleiwen. De Leo, deen net aartgerecht gehale gouf a keen Ënnerdaach fonnt huet. D’Joujou, Gebärmaschinn vun engem Ziichter, wou all medizinesch Hëllef ze spéit koum.

Wéi sot den Einstein zu Liefzäiten: „D’Welt gëtt net zerstéiert vun deenen, déi Béises maachen, mee vun deenen, déi dobäi nokucken, ouni dergéint ze handelen.“

Dofir brauche mir konkret Hëllef um Terrain, fir kënnen Déieren ouni Doheem mat engem Hauch vun Dignitéit ënnerzebréngen an adäquat no hinnen ze kucken.