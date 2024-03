Nach dem ersten Pride Run 2023 soll die zweite Auflage noch größer und noch farbenfroher werden. Das teilt die Stadt Luxemburg am Donnerstag mit und veröffentlicht das Datum, an dem die Läufer in diesem Jahr an den Start gehen können. Am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr, fällt auf der Place Guillaume ll. der Startschuss für den Lauf, der sowohl als Strecke von fünf und zehn Kilometern, als auch als Walking von fünf Kilometern absolviert werden kann.

3.500 Läufer können beim diesjährigen Lauf aufgenommen werden, das sind 2.000 Teilnehmer mehr als noch bei der vergangenen Edition. „Der Luxembourg Pride Run ist eine einzigartige Gelegenheit, seine Unterstützung für die LGBTIQ+ Gemeinschaft zu zeigen und an einem festlichen und inklusiven Lauf teilzunehmen“, heißt es in der Pressemeldung.

Bis Freitag, dem 5. Juli, können die Teilnehmer sich online einschreiben. Weitere Informationen gibt es auf der Luxembourg-Pride-Run-Website.