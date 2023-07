Es wurde bunt am Mittwochabend in Luxemburg-Stadt. Im Rahmen der Pride Week fand in der Hauptstadt ein Lauf für den guten Zweck statt. Die Teilnehmer konnten sich entweder für fünf oder zehn Kilometer einschreiben – und waren in der Regel auch passend für einen Pride Run gekleidet. Mehr als eine Regenbogenflagge flatterte hinter den Läufern in der Luft. Die Einnahmen des Spendenlaufs gehen an Rosa Lëtzebuerg und das LGBTIQ+ Center Cigale. Das Programm der Pride Week läuft noch die ganze Woche. Am Samstag werden in Esch die Pride Parade und das Straßenfest stattfinden.