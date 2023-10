Vor einem Zirkus in Remich steht ein Gehege mit Kamelen, Dromedaren und Lamas. Auftreten dürfen sie in Luxemburg nicht. Die Gemeinde hat Shows ohne Tiere genehmigt – doch das Landwirtschaftsministerium hat seine Kontrolle noch nicht abgeschlossen.

Werbeschilder mit einem lachenden Clown schmücken die Straßenlaternen in Remich. Die Plakate werben nicht für eine Partei, sondern für den „Cirque Crone“. Ein riesiges rotes Zirkuszelt steht momentan auf dem Parkplatz des Remicher Freibads – daneben sind mehrere Gehege installiert, in denen unter anderem Kamele, Dromedare und Lamas stehen. Eine Leserin hat das Tageblatt auf den Zirkus aufmerksam gemacht. Verschiedene Tiere, die dort zu finden sind, sind seit einem großherzoglichen Reglement aus dem Jahr 2018 nicht mehr in Zirkusshows in Luxemburg erlaubt.

Diese Tiere sind in Luxemburger Zirkusshows erlaubt Hund, Katze, Frettchen, Esel, Maultier, Pferd, Maulesel, Hausschwein, Rind, Ziege, Schaf, Kaninchen (Zuchtform).

Der Text definiert die Tierarten, die auftreten dürfen. Kamele, Dromedare und Lamas gehören nicht dazu. Laut Tony Artigues, Besitzer des „Cirque Crone“, habe der Zirkus alle nötigen Genehmigungen von Gemeinde und Staat erhalten. Die Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung (ALVA) habe den Zirkus am Dienstag kontrolliert, am Mittwochmorgen habe Artigues der ALVA noch zusätzliche Dokumente geschickt. Das Landwirtschaftsministerium, das für die ALVA zuständig ist, bestätigte auf Tageblatt-Nachfrage, dass das Veterinäramt den Zirkus am Dienstag kontrolliert hat. Doch: „Sie haben noch keine Genehmigung bekommen, weil die Kontrolle noch nicht abgeschlossen ist“, schreibt das Landwirtschaftsministerium. Wenn die Prüfung negativ ausfällt, bekommt der „Cirque Crone“ keine Zulassung und „die Tiere müssen weg“. Der Zirkus hatte einen Auftritt am Mittwochabend – allerdings ohne Tiere.

Genehmigung der Gemeinde

Die Moselgemeinde Remich hat dem Zirkus eine Genehmigung für Auftritte ohne Tiere erteilt. „Weil wir das auch nicht unterstützen“, sagt DP-Bürgermeister Jacques Sitz dem Tageblatt. Trotzdem stehen auf dem Asphalt des Parkplatzes Kamele, Dromedare und Lamas. Laut Sitz war es nicht möglich, eine geeignete Wiese in der Gegend des Parkplatzes für die Tiere zu finden. „Er kann die Tiere nicht in Luft auflösen. Wir können ihnen nicht sagen, sie sollen die Tiere erschießen, bevor sie nach Remich kommen und danach sollen sie neue auftreiben – ich rede ihnen nicht in ihren Betrieb rein, ich komme nicht aus der Branche“, sagt Sitz.

Es sei ein wandernder Zirkus und in anderen Teilen Europas könne die Truppe durchaus mit den Tieren auftreten. Die Zirkustruppe muss die Tiere also von einem Veranstaltungsort zum nächsten mitnehmen. „Ich komme aus einer Zeit, da waren Tiere im Zirkus noch normal – heute ist nichts mehr normal. Ich kann damit leben. Aber natürlich bin ich auch dagegen, dass Tiere geschlagen werden“, sagt Sitz.

Die meisten Menschen seien froh darüber, dass die Tiere dort seien. Vor allem Eltern würden mit ihren Kindern vorbeischauen. „Die sind froh, die Tiere streicheln zu können und hätten sonst in ihrem Leben nie die Möglichkeit, solche Tiere lebendig zu sehen“, so Sitz weiter.

Der Zirkus Crone hat sich auf dem Parkplatz des Remicher Freibads installiert Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Keine Exoten in Frankreich ab 2028

Den Tieren geht es in Remich laut Artigues gut. „Sie haben alles, was sie benötigen, und ich stehe morgens auf, um ihnen Futter zu geben“, sagt Artigues am Mittwochmorgen. Er verstehe das Problem nicht. Es sei mittlerweile sehr schwer, die nötigen Genehmigungen von den Gemeinden zu erhalten – auch in Frankreich. In verschiedenen französischen Kommunen hat der Zirkus sich laut Medienberichten auch schon ohne Zulassung installiert. Wie lyoncapitale.fr berichtete, war dies vergangenes Jahr in Lyon, Villeurbanne und Saint-Fons der Fall. Und laut lavoixdunord.fr ließ sich der „Cirque Crone“ dieses Jahr im März illegal in der Stadt Marly nieder.

In Frankreich soll die Haltung von „wilden Tieren“ im Zirkus laut Tony Artigues ab 2028 verboten werden. Heißt: Elefanten, Löwen und andere exotische Lebewesen dürfen dann nicht mehr im Zirkuszelt auftreten. „Wobei das keine wirklich wilden Tiere sind, die wurden ja in Gefangenschaft geboren“, meint Artigues. Diese Exoten sind in Remich allerdings nicht zu finden. Der Zirkus sollte ursprünglich nächste Woche in der Gemeinde Schengen sein Zelt aufschlagen. Der vorgesehene Platz war allerdings zu klein. In den kommenden Wochen wird der „Cirque Crone“ laut Artigues unter anderem auch in Kayl und Petingen auftreten.