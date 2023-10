In Remich hat ein Zirkus seine Zelte errichtet. Die Gemeinde hat Shows ohne Tiere genehmigt – am Mittwochabend mussten die Tiere dann trotzdem auftreten.

Der „Cirque Crone“ hatte am Mittwochabend in Remich eine Aufführung mit Tieren. Das Problem: Die Moselgemeinde hat dem Zirkus nur eine Genehmigung für Auftritte ohne Tiere erteilt. „Weil wir das auch nicht unterstützen“, sagte DP-Bürgermeister Jacques Sitz am Mittwochmittag gegenüber dem Tageblatt (das Tageblatt berichtete exklusiv). Die Annahme des Bürgermeisters war, dass die Tiere zwar auf dem Parkplatz vor dem Remicher Freibad stehen, jedoch nicht im Zelt auftreten würden. Die Fotos von Mittwochabend stammen vom Piraten-Politiker und Remicher Gemeinderat Daniel Frères. „Wenn ich so etwas sehe, macht mich das wütend – das soll verboten werden. Zirkus ist okay, aber dann ohne Tiere“, so Frères.

Jaques Sitz gegenüber wurde der Tierauftritt ebenfalls bestätigt. „Ich habe vieles dazu gelesen, ich habe mit der Polizei gesprochen, ich habe von der Gewerbeinspektion gehört und ich habe unseren Kontrakt mit dem Zirkus noch einmal gelesen“, sagt der Bürgermeister am Donnerstagmittag gegenüber dem Tageblatt. Die Gemeinde würde nun die nächsten Schritte überprüfen. „Wenn das wirklich so war, dann müssen sie nächstes Jahr nicht mehr zurückkommen“, so Sitz. „Wir schalten unseren Juristen ein.“ In der Konvention sei ganz klar die Rede von einem „cirque sans animaux“. Der Zirkus hatte am Donnerstag um 14.30 Uhr einen weiteren Auftritt – allerdings ohne Tiere. Die Polizei war morgens vor Ort. Auf dem Parkplatz vor dem Remicher Freibad sind am Donnerstagnachmittag auch keine Tiere mehr zu sehen. Sie wurden schon wegtransportiert.

Zu den Tieren, die dort aufgetreten sind, gehören unter anderem Kamele, Dromedare und Lamas. Diese Tiere sind allerdings seit einem großherzoglichen Reglement aus dem Jahr 2018 nicht mehr in Zirkusshows in Luxemburg erlaubt. Der Text definiert die Tierarten, die auftreten dürfen. Laut Tony Artigues, Besitzer des „Cirque Crone“, habe der Zirkus alle nötigen Genehmigungen von Gemeinde und Staat erhalten. Die Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung (ALVA) habe den Zirkus am Dienstag kontrolliert, am Mittwochmorgen habe Artigues der ALVA noch zusätzliche Dokumente geschickt. Das Landwirtschaftsministerium, das für die ALVA zuständig ist, bestätigte auf Nachfrage, dass das Veterinäramt den Zirkus am Dienstag kontrolliert habe. Doch: „Sie haben noch keine Genehmigung bekommen, weil die Kontrolle noch nicht abgeschlossen ist“, schreibt das Landwirtschaftsministerium. Wenn die Prüfung negativ ausfällt, bekommt der „Cirque Crone“ keine Zulassung und „die Tiere müssen weg“. Der Zirkus hatte am Mittwochabend trotzdem schon einen Auftritt mit den Tieren.

Nicht das erste Mal

Diese Tiere sind in Luxemburger Zirkusshows erlaubt Hund, Katze, Frettchen, Esel, Maultier, Pferd, Maulesel, Hausschwein, Rind, Ziege, Schaf, Kaninchen (Zuchtform).

„Sie haben alles, was sie benötigen, und ich stehe morgens auf, um ihnen Futter zu geben“, sagte Tony Artigues, Besitzer vom „Cirque Crone“, am Mittwochmorgen gegenüber dem Tageblatt. Es sei mittlerweile sehr schwer, die nötigen Genehmigungen von den Gemeinden zu erhalten – auch in Frankreich. In verschiedenen französischen Kommunen hat der Zirkus laut Medienberichten auch schon ohne Zulassung seine Zelte aufgeschlagen. Wie lyoncapitale.fr berichtete, war dies vergangenes Jahr in Lyon, Villeurbanne und Saint-Fons der Fall. Und laut lavoixdunord.fr ließ sich der „Cirque Crone“ dieses Jahr im März illegal in der Stadt Marly nieder.

Der Zirkus ist laut Jaques Sitz davor schon in Grevenmacher aufgetreten. In den kommenden Wochen will sich der „Cirque Crone“ laut Artigues unter anderem auch in Kayl und Petingen niederlassen.