Schnee oder nicht Schnee? Die Wettermodelle waren in den vergangenen Tagen uneins, ob eine Luftmassengrenze Luxemburg am Wochenende die weiße Pracht beschert oder nicht. Am Donnerstag herrscht jedoch mehr Klarheit. Philippe Ernzer: „Es wird nichts mit dem Schnee.“ Der Wetterexperte von Météo Boulaide erklärt gegenüber dem Tageblatt: „Die milden Luftmassen rücken viel zu weit in den Norden vor, Schnee wird dann eher ein Thema für den skandinavischen Raum.“

Zwei Wetter-Vorhersagemodelle – das amerikanische und das europäische – hatten in den vergangenen Tagen unterschiedliche Prognosen fürs Wochenende abgegeben. Fest steht: Polare Kaltluft drückt aus Nordosteuropa in Richtung Südwest – und stößt auf wärmere Luft. Dort, wo die Luftmassen zusammenstoßen, gibt es größere Niederschläge – und womöglich auch Schnee. Das europäische Wettermodell sah dieses Luftmassengerangel über Norddeutschland. Das amerikanische auch über Luxemburg.

Aber am Donnerstag steht fest: Das europäische Wettermodell hatte recht. Das amerikanische Modell „hat sich an die anderen, wärmeren Lösungen angepasst“, sagt Philippe Ernzer. Was bedeutet das für Luxemburg? „Übers Wochenende wird es immer wieder mal nass, dazwischen zeitweise auch mal etwas Sonne.“ Wer sich am Mantelsonntag am Sonntag für den Winter ausstatten will, der sollte sich auf die eine oder andere frische Brise einstellen. „Es wird windig“, sagt Ernzer. Vor allem am Samstag könnten Böen mit bis zu 65 km/h auftreten. Die Temperaturen erreichten am Samstag 12 bis 16. Am Sonntag wird es mit 10 bis 14 Grad etwas kühler – aber nicht eisig und verschneit.